FETÖ’nün Güneydoğu Anadolu İmamı yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ortaklığında kentte ve çeşitli illerde düzenlenen operasyonlarla FETÖ/PDY’ye bir darbe daha vuruldu. Örgütte belli dönemlerde sözde İstanbul ve Bolu il imamlığı, şuanda ise ‘Güneydoğu Anadolu Bölge İmamı’ olan Ahmet Şahin’in kaçak olarak yurtdışına çıkacağı belirlenerek takip alındı. Şahin ve bağlantılarını tek tek deşifre eden emniyet örgüt elemanlarının kullandığı 15 hücre evini de tespit ederek operasyon için düğmeye basıldı.

FİRARİLERE GÖZALTI

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda geçmişte örgütün sözde Samsun, Sinop, Tokat, Çorum, Amasya illerinden sorumlu eğitim danışmanlığı yapan, günümüzde ise sözde ‘Gaziantep İl İmamı’ olan aynı suçtan firari E.K, sözde Gaziantep il eğitim danışmanı firari M.A, geçmişte sözde Güneydoğu ortaöğretim mesulü olan firari B.S. yakalandı. Halen örgüt adına faaliyet gösteren firariler M.T, M.A.C, E.Ö, H.A. ve eşi H.A, S.K, Y.K, Y.B. ve eşi E.B, T.D. gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman, 8 bin 588 Dolar, 500 Euro ve 7 bin 945 TL ele geçirildi. Ayrıca örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmasına yardım ve yataklık ettiği belirlenen M.F. de yakalandı. İşlemleri yapılan 7 kişiden 6’sı tutuklanırken operasyonda ayrıca, 12 şahsın tutuklandığı, 2 kişinin firarda olduğu ve bir kişinin ise serbest bırakıldığı belirtildi. Bu operasyonlarla örgütün sözde ‘Güneydoğu Yapılanması’ da çökertilmiş oldu.

OPERASYON OLABİLİR

Operasyonla ele geçirilen digital verilerde ise ilgili ilginç detaylar da ortaya çıkarıldı. FETÖ’nün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın gideceği yerlerdeki örgüt mensuplarına talimat yolladığı, ‘Adres değiştirin, operasyon olabilir’ direktifi verdiği belirlendi. Hücre evi yapılanmasının devam ettiği, ancak terör örgütünün özellikle para toplamada büyük sıkıntı yaşadığı da ortaya çıktı. Örgüt mensuplarına, sadece kendi illerinde değil, diğer iller için de para toplaması talimatının sık sık verildiği de tespitler arasında yer aldı.