'FETÖ’nün kanlı yüzünü birlikte ifşa edelim'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini kabul etti, çarpıcı açıklamalarda bulundu:

TESTLERİ ATLATTIK: Türkiye olarak pek çok sınamayla yüz yüze kaldık. Türkiye-ABD ilişkilerinin test edildiği, şoklara ve krizlere karşı dayanma gücünün denendiği dönemleri yaşadık. Tüm sıkıntıları başarıyla atlattık. Gerilimin yerini, iş birliği ve dayanışmanın almasında en önemli faktörlerden biri, değerli dostum Başkan Trump ile aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişimdir. Trump’ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif, Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır.

TERÖRLE MÜCADELE: Türkiye, ABD’nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır. Bunu zaten Sayın Başkan’a bizzat ‘DEAŞ ile mücadele konusunda herhangi bir tereddüdünüz varsa, bunu terör örgütleriyle ortadan kaldırmayı hedefliyorsanız, burada sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama biz çok ciddi, kararlı olarak bu DEAŞ’ı burada sıfırlarız, yok ederiz. Biz, stratejik ortağımızın, kalkıp da bu tür terör örgütleriyle böyle bir işe girmesini doğru bulmuyoruz.

GÜVENLİ BÖLGE: Trump’ın özellikle bize 30-32 kilometre derinliğinde bir bölgede terörle mücadele konusunda ortaya koyduğu bir plan ve bizim de buna yönelik olumlu yaklaşımımız, bir şeyin ifadesidir. Çünkü o ifade edilen sınır veya bölge bir terör koridoruydu. Biz, tabii ki bu terör koridorunda ülkemize yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşı her türlü tedbirimizi almak zorundaydık. Bu tedbiri de alıyoruz. Ülkemiz bu amaç doğrultusunda bütün hazırlıklarını tamamlamıştır. Başta DEAŞ olmak üzere, ülkemize, bölgemize ve dünyaya tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız.

DİKKATLİ OLUN: FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehit oldui 2 bin 193 vatandaşımız da yaralandı. Parlamentomuz bombalanmıştır. Hal böyleyken FETÖ elebaşının Pensilvanya’da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi, milletimizi ve şehit ailelerini yaralıyor.ABD makamlarının gerekli adımları bir an önce atmalarını bekliyoruz. Biz NATO’da ortağız, stratejik müttefikiz, birbirimize karşı atmamız gereken adımları bir an önce atmalıyız. Son dönemde ABD güvenlik birimlerinin FETÖ’ye karşı harekete geçtiklerini görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Sizlerden de FETÖ terör örgütüne karşı müteyakkız olmanızı istiyoruz. FETÖ’nün karanlık ve kanlı yüzünün ifşası konusunda da sizlerin desteğini bekliyoruz.