FETÖ'nün 'Kozmik Bacı'sı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ/PDY mensuplarını ardışık şekilde arayarak örgüte taban oluşturmaya çalışan Yasemin Ören ve şüpheli ile irtibatlı kişilerin bulunduğu 37 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü bulunduğu ve terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri kadınlarla irtibat sağladığı tespit edilen Ören ile eşi Nihat Ören, Ankara’da saklandıkları evde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ören’in kaldığı evde yapılan aramada, döviz ve TL cinsinden çok miktarda para ele geçirildi. Operasyon kapsamında, Ören çiftinin yanı sıra en fazla iletişim halinde oldukları, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı bulunan Hatice Gökçe ve eşi Adem Gökçe’nin dahil olduğu çoğu kadın 30 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananların, ifade işlemlerinin sürdüğü, diğer şüphelilerin için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

176 GÖZALTI KARARI

İzmir merkezli 41 ilde FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanması ve kamu kurumlarına sızmış kripto örgüt üyesi, 176 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Yapılan baskınlarda 16 şüpheli gözaltı kararı verildi. Yakalananlar arasında halen aktif görevde bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üsteğmen, 36 astsubayın da bulunduğu 49’u muvazzaf, 16’sı ihraç, 22’si askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere 87’sinin asker olduğu, 22’sinin özel sektörde öğretmen, 5’inin doktor, 3’ünün aktif görevde polis memuru, birinin ise halen görevde komiser yardımcısı olduğu öğrenildi.

TSK İÇİNDE OPERASYON

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada da, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör telefondan haberleştiği tespit edilen aralarında 1 albay, 2 binbaşı ve 1 yüzbaşının bulunduğu 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, 19’u Jandarma Komutanlığı’nda, 19’u Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda, 7’si Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 8’i de Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 53 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

TAMAMI MUVAZZAF

Ankara ve Kocaeli’de FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 67 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonları sonucunda 45 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılıklarından yapılan açıklamaya göre, örgütün ‘mahrem mamları’ ile ankesörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ ile irtibatları belirlenen 67 muvazzaf hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Tamamı muvazzaf 45 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan açıklamada diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.