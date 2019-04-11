FETÖ'nün peşini bırakmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni’nde konuştu. ‘Bugün burada bu gazi mekanda bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum’ diye Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Memnunum, memnun olduğum kadar da mahzunum. Milletimizin huzurunun teminatı olan emniyet teşkilatımızın 174’üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Bugüne kadar ülkesine ve milletine hizmet etmiş olan tüm emniyet mensuplarımızı saygıyla yadediyorum. Hizmet binalarının özel harekatçılarımıza hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.”

HER İNSAN AYRI BİR DÜNYA

“Buradaki hizmet binaları 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar tarafından bombalanarak tahrip edilmiş, bir kısmı yıkılmıştı. Ele geçirilen uçaklarımızdan atılan bombalarla havacılık biriminde 7 arkadaşımız, nizamiye önünde de 44 arkadaşımız şehit olmuştu. Her insan ayrı bir dünyadır. Fakat az önce saygıdeğer hocamızın okumuş olduğu ayetlerde, rabbimizin bize malum bir müjdesi var. rabbimiz “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz” buyuruyor. Şimdi bizim 51 şehidimiz de burada. Ama bizim yüzlerce, binlerce geçmişten bugüne şehitlerimiz var. onlar bizi şu anda da izliyorlar, bizi görüyorlar.Onlar sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşu. Temennim odur ki rabbim bizleri de peygamberimizin sancağı altında kendilerine komşu eylesin.”

ÖNEMLİ BİR GÖREV İFA ETTİLER

“Mesela PKK’nın çukur eylemleri sırasında Diyarbakır Sur’da gazi olan Halit Gülfer bunlardan birisidir. Malulen emekli olmayı reddedip ülkesi ve milleti için mücadeleye devam eden hain kardeşimiz, FETÖ’cülerin buraya yaptıkları saldırıda şehit olmuştur; manidar. Yine doğum gününde burada şehit düşen Hakan Yorulmaz kardeşimiz var. Aynı şekilde yine burada şehit olan, her biri gururumuz kadın polislerimiz var. Darbe girişiminin yaşandığı her yerde farklı kahramanlık hikayelerinin yaşandığını biliyoruz. Polis teşkilatımız, özellikle de özel harekatçılarımız milletimizle omuz omuza FETÖ’cüler tarafından işgal edilen yerleri kurtararak darbenin bastırılmasında çok önemli görevler ifa ettiler.”

HALA AYNI SENARYODA ISRAR

“Milletimizi birbirine düşürmek isteyenler, çıkarmadık fitne bırakmadılar. İşi darbe girişimine kadar vardırmalarına rağmen Allah’a hamd olsun sonuç alamadılar. Terör koridoruyla bizi dize getireceğini sananlara, attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz. Türkiye’yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin ve milletin farklı olduğunu anlayacaklar. Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi korumayı bilelim.”

BÜYÜK BİR GAYRET BEKLİYORUZ

“Emniyet teşkilatımız, milletimizin güvenliği ve huzuru konusunda yapacağı çalışmalarla bu süreçte bize en büyük desteği veren kurumlarımızın başında geliyor. Önümüzdeki dönemde tüm birimleriyle polislerimizden çok büyük bir gayret bekliyoruz. İnsanlarımız, evlerinde, sokakta, iş yerlerinde canlarını ve mallarını ne kadar güvende hissederse, siyasi ekonomik ve askeri mücadelemizi o denli güçlü şekilde sürdürebiliriz.”