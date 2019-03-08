FETÖ’ye finans darbesi

15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ, Balkan ülkelerinde eğitim ve medya gibi farklı alanlardaki kurumlarıyla varlığını sürdürmeye çalışsa da maddi imkansızlıklar nedeniyle erimeye devam ediyor. Türkiye’nin etkin mücadelesi ve yoğun diplomasi trafiği de FETÖ’yü köşeye sıkıştırdı.

ÖĞRENCİ AZALIYOR

Kuzey Makedonya’da Yahya Kemal Koleji ve ‘Zaman Makedonya’ gazetesi gibi FETÖ iltisaklı kurumlar halen faal olsa da terör örgütüne tepkisini gösteren yerel halkın çocuklarını FETÖ okullarından alması ve örgütün gazetesini satın almayıp gazeteye reklam vermemesi mali açıdan FETÖ’nün darbe almasını sağladı. FETÖ iltisaklı Yahya Kemal Kolejinin, Kalkandelen ve Gostivar’da da okulları bulunuyor ancak Gostivar’daki okulda öğrenci sayısının azalması nedeniyle kalan az sayıdaki öğrenciler de her gün servisle Kalkandelen’e taşınıyor. Kuzey Makedonya’nın farklı şehirlerindeki FETÖ iltisaklı okullarda eğitim veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenler, pasaport ve oturum sürelerini uzatamamalarına rağmen bu okullarda yasa dışı çalışmaya devam ediyor. Kuzey Makedonya, ‘Zaman Makedonya’ gazetesinin de aralarında bulunduğu, ülkedeki basılı medya kuruluşlarına 2018 yılı için basım ve dağıtım desteği programı kapsamında maddi destek kararı verdiklerini duyurmuştu.

GAZETESİ KAPANDI

Bunun üzerine Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği ve ülkedeki Türk kökenli siyasiler karara sert tepki göstermiş, söz konusu gazeteye destek verilmesi büyükelçilik önünde protesto edilmişti. Ardından, ‘Zaman Makedonya’ maddi imkansızlıklar, halktan rağbet görmemesi sonucu kapatma kararı almıştı.