Feyzioğlu'ndan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki: Hiçbir büyükelçi böyle müdahale edemez

AA 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:32

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan'ı ziyaret eden Feyzioğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından adliye binasındaki baro ofisine geçti.

Burada Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç ve yönetim kurulundan çalışmalar hakkında bilgi alan Feyzioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yenilenen baro binalarında eğitim ve toplantıların yapıldığını anlattı.

Türkiye'de meslekte 5 yılını doldurmamış 60 bin genç avukatın bulunduğunu aktaran Feyzioğlu, genç avukatların istihdamı için hep birlikte çalışmak zorunda olduklarını kaydetti.

Meslektaşlarının yaşam standardının yükseltilmesi için yaptıkları çalışmalara değinen Feyzioğlu, "Önümüzdeki dönemde çok kısa süre sonra değerli meslektaşlarımıza baro tarafından görevlendirilen müdafiilerin ücretlerinin anlamlı şekilde yükseldiğini, onlardan alınan katma değer vergisinin de anlamlı şekilde düştüğünü, dolayısıyla ikisi bir araya geldiğinde hiç beklenmedik ama çok hak edilmiş bir artışa yakın zamanda meslektaşlarımın kavuşacağını müjdeleyebilirim." diye konuştu.

Feyzioğlu, meslektaşların ayaklarının yere sağlam basmasını sağlayacaklarını vurgulayarak, "Onlar da gönül rahatlığıyla sahada, karakolda, adliyede insan haklarını savunabilsinler. Onların insan hakkını koruyacağız, onlar da sizin insan haklarınızı koruyacak." dedi.

Türkiye'de avukat olmadan tapu dairelerinde işlem yapılmasını istemediklerini, kanuni düzenlemeyle bunu çözeceklerini ifade eden Feyzioğlu, vatandaşların koruyucu avukatlık hizmeti alması gerektiğini savundu.

- "BÜYÜKELÇİLERİN YANLIŞTAN DÖNMESİNE MEMNUNUM"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Feyzioğlu, bir gazetecinin 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala ile ilgili açıklamalarını hatırlatması üzerine şunları kaydetti:

"Çok açık ve net size söyleyeyim: Madde 1, hiçbir büyükelçi, dünyanın hiçbir yerinde görevlendirildiği ülkenin iç işine bir sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez. Bunu net şekilde söyleyeyim. İki, biz bir sistemin içindeyiz. Mahkeme kararları, Türkiye'yi bağlar, Anayasa Mahkemesi kararı herkesi bağlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da herkesi bağlar. Bunu, o isim, şu isim, bu isim üstünden tartıştığımızda yanlış yere varırız.

Asıl önemli olan şu: Mahkeme kararlarıyla Türkiye bağlı mıdır, değil midir? Öte yandan, uluslararası mahkemeler de kararlarında Türkiye söz konusu olduğunda çifte standarda yer vermemesi lazımdır. Başka ülke söz konusu olduğunda başka, Türkiye söz konusu olduğunda başka kararlar vermemesi gerekir, o zaman o mahkemenin güvenilirlikleri tartışılır. Bu konu, Türkiye ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi arasında görüşülen bir konudur ama kabul eden ülkedeki büyükelçilerin tutup da o ülkeye ders vermesi gibi algılanacak sosyal medya mesajları yanlış olmuştur. Yanlıştan dönüldüğüne de açıkçası memnunum."

Feyzioğlu, salgın nedeniyle baroların seçimlerini ertelediğini, 6 Kasım'da son seçimin Karaman'da yapılmasının ardından birliğin olağan genel kurulunu 6 Aralık'ta gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Zonguldak Baro Başkanı Kapkaç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Feyzioğlu'na teşekkür etti.