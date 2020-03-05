Fezleke nedir? Fezleke ne demek? Fezleke kelime anlamı nedir?

05 Mart 2020 Perşembe 16:02 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 16:02

Adalet Bakanı Gül, "(Özkoç hakkındaki fezleke) Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir" dedi. Bu açıklamanın ardından Fezleke nedir? Fezleke ne demek? Fezleke anlamı nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Fezleke kelime anlamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

FEZLEKE NEDİR?

1- Özet, hülasa.

2- Bir kararın kısaca yazılması.

3- hukuk tahkikat evrakı.

FEZLEKE NE DEMEK?

Fezleke deyimi, aslında günlük hayatımızda bilerek ya da bilmeyerek çok kullandığımız kavramlardan biri. Bir sorunu kısa ve öz olarak anlatmak, konu hakkında kısa bilgi vermek anlamına gelen kelime Hukuki ve Siyasi alanda farklı işlevler için kullanılıyor. Milletvekiliğinin düşürülmesi ise dokunulmazlığın ortadan kaldırılması işleminden sonra başlatılabiliyor.

KİMLER FEZLEKE HAZIRLAYABİLİR?

Fezlekeyi hazırlamak için siyasetçi veya hukukçu olmaya gerek yok. Resmi bir kuruluşa ve makama ihtiyaç vardır. Bir parti kendi partisinden birine ya da diğer partilerdeki herhangi bir milletvekili içinde bu raporu hazırlayabilir.

FEZLEKE İÇERİĞİNDE NELER BULUNUR ?

Fezlekenin içeriğinde varsa suç, suç sebebi nedeni, suç aleti, suçun nerede işlendiği, suçun saati, suçun delili yalın yorumsuz bir şekilde anlatılır. Şüphelinin veya suçlunun kişisel bilgileri, aile bilgileri, ikamet adresi eksiksiz bir şekilde yer almalıdır. Olay özet bir şekilde, karşı tarafın aklında canlanacak şekilde anlatılır.