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Politika

Filistin diplomasisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir ülke ateşe körükle gitmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin diplomasisi devam ediyor. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesi ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

17 Ekim 2023 Salı 18:51 - Güncelleme:
Filistin diplomasisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir ülke ateşe körükle gitmemeli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin dünya liderleriyle telefon diplomasisi sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak, hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesi ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad Hareketi üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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