Avrupa Müslüman Forumu, Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisinin birlikte düzenlediği "Filistin için; İki Devlet, Tek Çözüm" konulu Avrupa Zirvesi, Çırağan Sarayı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Video gösterimi yapılan zirvede konuşan Akbaşoğlu, Filistin'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirterek, bu dramın net bir şekilde uluslararası insancıl hukuka, insan hakları beyannamelerine, uluslararası sözleşmelere, temel hak ve özgürlüklere ilişkin bütün bölgesel ve küresel nitelikteki anlaşmalara apaçık aykırı olduğunu söyledi.

Bir soykırımın yaşandığını ifade eden Akbaşoğlu, bu vahşetin ve katliamların sorumlusunun ve onlara destek veren tüm yönetimlerin insanlık suçunun ortakları olarak mutlaka uluslararası toplum tarafından hem vicdanlarında hem de Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nde yargılanmaları gerektiğini kaydetti.

Akbaşoğlu, "Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarında, bir ikisi hariç Batılı ülkelerin yönetimlerinin tepkisizliği asla unutulmayacaktır. Buna karşı, bütün dünyanın ve buraya gelen bütün katılımcıların ülkelerindeki gerçekten sivil halkın mazlumun yanında zalimin karşısında hakkı haykırmaları, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizle dayanışması insanlığın bir dönüm noktası olarak da tarihe şimdiden geçmiştir." diye konuştu.

"Gazze ve Filistin'i savunmanın insanlığı savunmak" anlamına geldiğini dile getiren Akbaşoğlu, bunun aynı zamanda insanlığın ortak geleceğini ve insani değerleri savunmak olduğunu belirtti.

"GAZZE TOPRAĞINI KORUMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR."

Akbaşoğlu, Gazze'nin Filistin toprağı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ebediyete kadar da öyle kalacaktır. Gazze toprağını korumak hepimizin boynunun borcudur. Filistin meselesi adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmadan, bölgemizde ve dünyada kalıcı barış ve istikrarın tesisi ne yazık ki mümkün değildir ve olamayacaktır. Kudüs, bütün insanlığın dünya ve ahiret, saadet ve selametini temin için gönderilen peygamberlerin yurdudur. Ve Kudüs hepimiz için kutsaldır."

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu insanlık dramının sona ermesi için ilk günden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde olduğunu, Türkiye'nin ikili ve çok taraflı platformlarda çözüm odaklı girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Akbaşoğlu, bu çabaların iki temel boyutta toplandığını anlatarak, "Birinci boyut ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması, Filistinlilerin yerlerinden edilmelerinin önlenmesi ve gerilimin bölgesel çatışmaya dönüşmesinin önüne geçilmesine yönelik. İkinci boyut ise iki devletli bir çözüm doğrultusunda kalıcı barışın sağlanmasına ilişkin çabalar ve bu bağlamda garantörlük mekanizmasının tesis edilerek kalıcı ve istikrarlı barışın sağlanmasına ilişkin olmuştur ve olmaktadır. İkili ve çok taraflı toplantılarda bu iki boyut muhataplarımıza vurgulana gelmektedir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ KONUSU

Büyük bir vahşete, katliama ve soykırıma muhatap olan Filistinlilerin yanında olma noktasında kararlılıklarını her platformda bütün dünyaya ilan ettiklerine değinen Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir kez daha bu önemli toplantıda belirtmek isterim ki, bölgenize barış ve huzur ancak Birleşmiş Milletler kararlarında yerini alan 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin tam anlamıyla hayata geçirilmesiyle mümkündür. Türkiye olarak garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu İstanbul'dan tekrar vesilenizle bütün dünyaya ifade etmek isteriz." şeklinde konuştu.

Zirve, katılımcıların konuşmalarıyla devam ediyor.