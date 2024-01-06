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Politika

Filistin yürüyüşünde Kelime-i Tevhid'e yapılan saldırıya MHP Lideri Bahçeli'den tepki

Parti genel merkezinde 'Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Şayet rahatsızlık ve hazımsızlık Kelime-i Tevhid'de ise tarafımızı ve kararımızı açık açık seslendiriyor, tarihe not düşüyorum. Hilafet tartışmasını kamçılayanların, çanak tutanların, istismar edip alarm zilleri çalanların hepsi birden hastalıklıdır, açıkça ipotek altındadır' dedi.

6 Ocak 2024 Cumartesi 14:16 - Güncelleme:
Filistin yürüyüşünde Kelime-i Tevhid'e yapılan saldırıya MHP Lideri Bahçeli'den tepki
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek" diyerek bağıran bir sapığın provokasyonu ile Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşte Kelime-i Tevhid taşıyan masum insanımıza saldıran meczubun eylemi zaman itibarıyla tesadüf değildir

"Şayet rahatsızlık ve hazımsızlık Kelime-i Tevhid'de ise tarafımızı ve kararımızı açık açık seslendiriyor, tarihe not düşüyorum"

"Milli değerleri istismar edenler vatanını sevmeyenlerdir. Her Arapça yazıyı irtica diye sunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmaları, yeminli Türkiye düşmanlarının süzmeleridir."

"(Süper Kupa finalinin iptali) Kuru bir özürle bu sorundan muafiyet kazanılamaz."

"Hilafet tartışmasını kazıyanlar hastalıklı zihniyettedir."

"(Süper Kupa finalinin iptali) TFF süreci yönetemedi, kulüpler aklı başında hareket edemedi."

"Bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin şerefli hakimlerini de yürekten kutluyor ve destekliyoruz."

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