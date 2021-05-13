İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2021 Perşembe / 1 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4592
  • EURO
    10,2357
  • ALTIN
    494.745
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Filistin'e saldırıların durdurulması çabaları için Türkiye'ye teşekkür ettiler
Politika

Filistin'e saldırıların durdurulması çabaları için Türkiye'ye teşekkür ettiler

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Filistin'e yönelik saldırıların durdurulması yönündeki çabaları için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu.

AA13 Mayıs 2021 Perşembe 08:17 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 08:17
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Bukadum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bukadum, mesajında, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Filistin'de kardeşlerimize yönelik saldırıların durdurulması çağrısı ve bu yöndeki koordinasyon çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ı dün ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüşmüştü.

Çavuşoğlu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, bayramdan sonra düzenlenmesi planlanan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında ve olağanüstü toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkı için atılacak adımların ele alınacağını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.