'Filistin'e sırtımızı dönmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan kabulde, Filistin’de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, “Türkiye Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi. Erdoğan, kabul ettiği milletvekillerine, İsrail parlamentosunda Filistinlilerin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür etti.

Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulunarak, Gazze’de yaşanan İsrail zulmüne, “Yahudi ulus devlet yasasına” ve Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu belirtti. Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen sözde “Yahudi ulus devlet yasasının” İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını kaydetti. Öte yandan Erdoğan, Tarabya Köşkü’ne geçerken minibüs durağında aracını durdurdu minibüscülerin sorunlarını dinledi.