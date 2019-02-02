'Filistin'e sırtımızı dönmeyeceğiz'
Başkan Erdoğan, İsrail Parlamentosu’ndaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan kabulde, Filistin’de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, “Türkiye Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi. Erdoğan, kabul ettiği milletvekillerine, İsrail parlamentosunda Filistinlilerin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür etti.
Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulunarak, Gazze’de yaşanan İsrail zulmüne, “Yahudi ulus devlet yasasına” ve Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu belirtti. Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen sözde “Yahudi ulus devlet yasasının” İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını kaydetti. Öte yandan Erdoğan, Tarabya Köşkü’ne geçerken minibüs durağında aracını durdurdu minibüscülerin sorunlarını dinledi.
Ürdün Kralı’nı Tarabya’da ağırladı
Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah’ı Tarabya Köşkü’ne gelişlerinde karşıladı. Erdoğan ve 2. Abdullah’ın bir araya geldiği yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yer aldı.
Başkan’dan Katar Emiri’ne tebrik telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yi, Katar’ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası’nda şampiyon olmasından dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim’in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.
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