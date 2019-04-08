Filistin'i yok ediyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Filistin Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNRWA) yapılan mali yardımları durdurdu. Akabinde Trump “Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini ABD’nin resmen tanıdığını” ilan eden başkanlık kararını imzaladı. Son gelişmelerin ardından cesaretlenen Siyonist İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan küstah bir açıklama geldi. İsrail’in 27 bin kilometrekarelik tarihi Filistin topraklarının yüzde 85’ine el koymasına rağmen, Netenyahu Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ‘İsrail’e ilhak’ etmeyi planladığını söyledi. Alçak beyanatın ardından Türkiye’den peş peşe üst düzey sert açıklamalar geldi.

BATI ŞERİA FİLİSTİN’İNDİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ‘Batı Şeria’ açıklaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu “Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu’nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir” ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu’nun açıklamalarına sert tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Sözcü Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’ya yönelik beyanının, açık bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını ve hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalıştığını belirtti.

DUR DEME VAKTİ GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ve Golan kararlarından cesaret ve yüz bulan Netanyahu’nun, Ortadoğu’da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürdüğünü ve provokasyon yapmaya devam ettiğini belirten Çelik, şunları söyledi: Ortadoğu başta olmak üzere, tüm dünyanın tam bir kaosa sürüklenmesidir bunun sonu. Netanyahu’nun temsil ettiği işgalcilik, uluslararası hukuk ve güvenlik için en temel tehdittir. Uluslararası toplumun, Netanyahu’nun çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir.

KALIN: YAZIKLAR OLSUN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise tepkisini “Netanyahu’nun işgali meşrulaştırmak ve iki devletli çözümü baltalamak için seçim politikasını nasıl kullandığının bir diğer örneği. Yeniden seçilirse bu ‘demokrasi’nin mi yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler tepki gösterecek mi, yoksa sessiz kalmayı sürdürecek mi? Hepsine yazıklar olsun” sözleriyle dile getirdi.

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