İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4902
  • 6,2931
  • 226.264
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Filistinli kızın ‘Erdoğan’ sevgisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans yapan Filistinli Kholoud tam bir Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Memleketi Filistin’in Gazze şehrinde İsrail saldırıları altında büyüyen ve 4 yaşında resim yeteneği keşfedilen Aldasooqi, Gazze gibi bir yerde genç yaşta ismini duyurmayı başarmış bir ressam. 

BİZİM DAVAMIZA YARDIM EDİYOR 

Filistinli Aldasooqi Kholoud, Erdoğan’ın hiç bir Arap liderin göstermediği cesareti gösterip, kendilerinin sessiz çığlıklarının vücut bulmuş hali olduğunu söylüyor. Filistinli genç kız “Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. O Filistinliler’e onların davalarına çok yardım ediyor” dedi. Başkan Erdoğan’la yüz yüze görüşmeyi çok arzu ettiğini kaydeden Kholoud “Onunla fotoğraf çektirmek istiyorum. Çizdiğim resmi vermeyi Trabzon’a geldiğinde başaramadım ama çizdiğim resmi mutlaka kendisine ulaştıracağım. Resmi çizmek yaklaşık 6 saatimi aldım. Erdoğan’ı çizdim. Boynuna bize özgü Filistin atkısı çizdim. Resimde Mescid-i Aksa’yı çizdim. Aksa Camii bizim için çok önemli. Resimde çizdiğim güvercinler Filistin’in özgürlüğünü sembolize ediyor. Filisitin’in özgürlüğünü ve Erdoğan’ın davamıza desteklerini anlatmak istedim” diye konuştu.   

Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda korkutan patlama

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda korkutan patlama

TSK'dan İdlib sınırında gövde gösterisi

TSK'dan İdlib sınırında gövde gösterisi

İran Genelkurmay Başkanı'ndan bomba iddia

İran Genelkurmay Başkanı'ndan bomba iddia

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA