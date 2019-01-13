Filistinli kızın ‘Erdoğan’ sevgisi

Memleketi Filistin’in Gazze şehrinde İsrail saldırıları altında büyüyen ve 4 yaşında resim yeteneği keşfedilen Aldasooqi, Gazze gibi bir yerde genç yaşta ismini duyurmayı başarmış bir ressam.

BİZİM DAVAMIZA YARDIM EDİYOR

Filistinli Aldasooqi Kholoud, Erdoğan’ın hiç bir Arap liderin göstermediği cesareti gösterip, kendilerinin sessiz çığlıklarının vücut bulmuş hali olduğunu söylüyor. Filistinli genç kız “Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. O Filistinliler’e onların davalarına çok yardım ediyor” dedi. Başkan Erdoğan’la yüz yüze görüşmeyi çok arzu ettiğini kaydeden Kholoud “Onunla fotoğraf çektirmek istiyorum. Çizdiğim resmi vermeyi Trabzon’a geldiğinde başaramadım ama çizdiğim resmi mutlaka kendisine ulaştıracağım. Resmi çizmek yaklaşık 6 saatimi aldım. Erdoğan’ı çizdim. Boynuna bize özgü Filistin atkısı çizdim. Resimde Mescid-i Aksa’yı çizdim. Aksa Camii bizim için çok önemli. Resimde çizdiğim güvercinler Filistin’in özgürlüğünü sembolize ediyor. Filisitin’in özgürlüğünü ve Erdoğan’ın davamıza desteklerini anlatmak istedim” diye konuştu.