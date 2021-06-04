CANLI Enerji atılımında tarihi gün! Başkan Erdoğan müjdeyi açıklıyor

04 Haziran 2021 Cuma 20:03 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 20:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı'nın Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek. Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım.

'150 YILLIK ESER'

Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda.



Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı ve açılış bugün yapıldı.

'13 GEMİ BURAYA YANAŞABİLECEK'



Filyos limanına aynı anda farklı boyutlarda 13 gemi yanaşarak elleçleme yaptırabilecek. Rıhtımı 14 metre derinliğinde olan limana 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemiler, 8 bin TFU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtıma 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileri ve 14 bin TEU'luk konteyner gemileri yanaşabilecek.

13 gemi buraya yanaşabilecek. Gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız, Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Artık burada dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız.