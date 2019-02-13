Numan Kurtulmuş: Fırat'ın doğusu da bizim, Fırat'ın batısı da bizim

Kurtulmuş, Güvenevler Halil Karaduman Sanat Merkezi açılış törenindeki konuşmasında, Gaziantep'e her geldiğinde şehrin kadri kıymetini bir kez daha anladıklarını ifade etti.

Gaziantep'in kahraman direnişçi ruhunun yanı sıra tarih boyunca biriktirdiği kültürel mirasıyla da herkese örnek olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Bu şehrin kültürel anlamda da yükselmesi bizim için önemli. Gaziantep'in kültürel olarak yükselen bir değer olması, Türkiye'nin kendini daha iyi ifade etmesi için de önemli." dedi.

Kurtulmuş, tarihten ders alarak, bugün hangi sorunlarla karşı karşıya kalındığının daha iyi anlaşılabileceğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Emperyalizm 1 asır önce bu coğrafyayı işgal ederek, buraları bir şekilde ele geçirmeye çalıştı. Ne yazık ki Osmanlı Devleti geri düşmüş, bu coğrafyada emperyalist planların odak noktası olmuştu. Masaların üzerine cetvelleri ve pergelleri koyup suni sınırları çizdiler. Bu suni sınırları çizerken asırlardır burada yaşayan halkların birikimine, kültürüne, gerçeklerine hiç bakmadan istedikleri gibi sınırları çizdiler. Sınırın bir tarafında ailenin bazı fertleri, diğer tarafında da başka fertleri kaldı. Şehirleri birbirinden böldüler, aralarında sadece nehir, tren yolları veya tel örgülerin geçtiği sınırlar çizdiler. Emperyalist planın özeti, sadece Dünya Savaşı'nı kazanmakla bitmiyordu. Bir şekilde diz çöktürdükleri Ortadoğu'nun merkezi olan Anadolu'nun işgal edilmesiydi. 15 yaşındaki Şehit Kamil bunun için şehit oldu, Gaziantep o yüzden gazi oldu. Atalarımız sadece ülkesini veya namusunu değil, dünyanın kalpgahı olan Anadolu'yu da kurtardılar. O planlar bozulmasa, kurtuluş destanı verilmeseydi, İngilizlere, Fransızlara karşı o destan verilmeseydi hiç şüpheniz olmasın, Türkiye bugün Suriyeden bin beter olacaktı. Atalarımız buna müsaade etmedi."

Emperyalist güçlerin hayalinin bitmediğini, sadece uygun zamanı beklediklerine işaret eden Kurtulmuş, son bir kaç yıldır Ortdoğu'da yaşanan gerilim ve çatışmaların da bu planın raftan indirilip uygulamaya konulması olduğunu anımsattı.

Kurtulmuş, emperyalist güçlerin bir asır önce ordularla işgal ettikleri topraklarda şimdi planlarını değiştirdiklerini, sinsi planlarla bu coğrafyayı bölmek istediklerini vurguladı.

"Sınırlarını böldükleri insanları, birtakım terör örgütü marifetiyle, vekalet savaşları üzerinden hizaya sokmaya, bölmeye, parçalamaya ve yutmaya bir kere daha karar verdiklerini gösterdiler." diyen Kurtulmuş, "Dün buraya gelen Fransızlar neyse, dün Çanakkale'ye gelen İngilizler neyse, kimler dün geliyorsa bugün başka kılıkta, DEAŞ adıyla, PKK adıyla, PYD adıyla veya başka adlarla bu bölgeye geliyorlar. Bu oyunu atalarımız bir asır önce nasıl bozduysa torunları olarak bizler de bir asır sonra bozup ters düz edeceğiz. İnşallah bu coğrafyanın dirliğini, birliğini, beraberliği ve kardeşliğini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, dün başka senaryolarla ortaya çıkan güçlerin bugün başka senaryolarla Türkiye'nin ve bölgenin yolunu kesmeye çalıştığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Her akşam televizyonlarda Fırat'ın doğusu, batısı diye konuşuyoruz. Şunu çok açık söyleyeyim Fırat'ın doğusu da bizim, Fırat'ın batısı da bizim. Doğusundaki Kürt de, batısındaki Kürt de, Arap da, Türkmen de hepsi bizim. Hepsi bizim kardeşimiz. Hepsi bizim coğrafyamızın insanları. Aramızda ayrılık, gayrılık yok. Dün işgal ordularını nasıl aramıza sokmaya çalıştıysalar, bugün aramıza sokmaya çalıştıkları terör örgütlerini şöyle kenara attıkları zaman, bu bölge bir ve beraber olduğunu daha iyi anlayacak ve daha ileriye gidecek. İşte Gaziantep bu anlamda bizim kurtuluş destanımızın özetidir. Gaziantep, Türkiye'nin Ortadoğu coğrafyasının ileriye doğru hamlesinin adresidir. Gaziantep, Türkiye'nin gelecek ufkunun da adresidir aynı zamanda.."

31 MART VURGUSU

Türkiye'nin durmadan birlik ve beraberlik içerisinde daha iyi yerlere geleceğine değinen Kurtulmuş, yaklaşan yerel seçimlere dikkati çekerek şöyle devam etti:

"31 Mart'ta milletimizin desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Gaziantep, Türkiye ortalamasının üstünü yakalayarak, çok güzel bir sonuçla zafer kazanacak. Fatma Şahin başta olmak üzere Gaziantep'teki diğer ilçe belediyelerimizle Gaziantep'te yeni bir destan yazacağız. Köprüler, kavşaklar yapabilirsiniz ama aslolan gönüle girmektir. Bunun için çalışıyoruz. Hizmetimizin sonunda halkımızın takdirini almak istiyoruz. Siyaset zor bir iştir. Arkadaşlarımız çalışıyor ve çok sayıda kişiden 'Allah razı olsun' diye dua alıyoruz. Allah, bu insanlardan birinin duasını kabul etse bize yeter.Tüm kadrolarımız bu bilinçle çalışmalarına devam ediyor. 31 Martta sandıklardan AK Parti, Cumhur İttifakıyla açık ara lider çıkarak, 31 Mart'tan sonra Türkiye'de kışın sonu bahar gelecek, hatta çok daha güzel bir bahar gelecek."

DİĞER KONUŞMACILAR

Gaziantep Valisi Davut Gül de kadınlara, gençlere ve çocuklara hizmet edecek tesisin insana dokunacak önemli bir merkez olacağını anlattı.

Tesisin Gaziantep'e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gül, merkezden tüm Gazianteplilerin yararlanmasını temenni etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bestekar Halil Karaduman'ı her zaman minnetle andıklarını, bu merkeze de adını vererek imkan dahilinde ismini yaşatmak istediklerini dile getirdi.

İnsan merkezli bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını, bu anlamda da bugün açılışı yapılacak merkezin medeniyetin tüm yönlerini görmeye imkan tanıyacak bir sanat merkezi hayata geçirdiklerini ifade eden Şahin, büyük bir ekiple önemli projeler hayata geçirdiklerini, 31 Mart'ta da Türkiye ortalamasındaki oy oranını yükseletecek bir oyla seçimleri kazanıp hizmet yarışına devam edeceklerini kaydetti.