Fırat'ın doğusu için ÖSO yolda
ÖSO kuvvetlerinin Tel Abyad ve Münbiç’e doğru ilerlemesi devam ediyor. ÖSO, Hamza Tümeni’ne bağlı birliklerini ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ve rejim güçleri ile olan sınır hatlarına yönlendirdi.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi. ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşar Esad rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi. YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye’nin Münbiç’e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.
HEDEF TEMAS HATTI
Birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen “Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı” dedi. Münbiç’te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK’nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen “Örgüt üyelerini Münbiç’ten temizleyerek Münbiç’i özgürlüğüne kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.
İLERLEYİŞ GÖRÜNTÜLENDİ
ÖSO’ya ait birlikler, Münbiç ve Tel Abyad’a doğru ilerliyor. Terörden arındırılan bölgede cephe hattına ilerleyen birliklerden gelen videoda “Tel Abyad ve Münbiç’e girmek için hazırlıklarımızı yaptık, bu görmüş olduğunuz görüntüdeki ordunun yarısı, geri kalanın da daha sonra gelecek” ifadeleri yer aldı.
KAHRAMANLAR SINIRDA
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay’a gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Kilis’e doğru hareket etti. Çeşitli birliklerden Hatay’a gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru harekete geçti. Komando birlikleri, iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü. Konvoyda Bolu’dan yola çıkan 2’nci Komando Tugayı’nda görevli askerler de yer alıyor. Sınırı geçen birliklerin Menbiç ve Tel Rıfat bölgesinde bulunan TSK’nın üslerinde konuşlanacağı bildirildi.
SEVKİYAT SÜRÜYOR
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
ÖSO KOMUTANI: FRANSA CESARET EDEMEZ
ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebu Bekir “Fırat’ın doğusunda ABD-Türkiye anlaşması sonrası Fransa’nın PKK’ya destek verebileceğini zannetmiyoruz. Fransa, bunu yapmakta acizdir. Fırat’ın doğusu, PKK ve DEAŞ’tan kurtarıldığında Macron’un sözlerinin anlamsız olduğunu göreceğiz. Bölgelerimizi PKK ve DEAŞ’tan kurtaracağız” dedi.
Çankırı’daki 28’inci MekanizePiyade Tugay Komutanlığınaait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT), Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, trenlere yüklenerek sevkiyata hazır hale getirildi.
Esad rejimi Soçi’yi 369 kez ihlal etti
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşar Esad rejiminin Soçi mutabakatını 369 kez ihlal ettiğini bildirdi. SNHR, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül’den bu yana Esad rejiminin kara saldırılarında 6’sı kadın, 22’si çocuk 45 sivil hayatını kaybettiğini açıkladı. Ağın raporunda, ihlallerin 145’inin “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içindeki İdlib’de, 22’sinin Halep’te ve 202’sinin Hama ilinde olduğu belirtildi. SNHR, üç ilin “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” olarak ilan edildiği 5 Mayıs 2017’den 17 Mayıs 2018’e kadar Rusya ve rejimin hava ve kara saldırılarında en az bin 856 sivilin can verdiğini bilgisini de paylaştı. Hayatını kaybedenlerden 313’ü kadın, 476’sının ise çocuk olduğu kaydedildi. Aynı dönemde rejimin sivil yerleşimlere bin 167 varil bombasıyla saldırdığı belirtilen raporda, 346 yaşam merkezinin (cami-okul-sağlık merkezi- sivil savunma merkezi) hedef alındığı ifade edildi.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada Türk birliklerinin İdlib’de bulunmasının Şam tarafından onaylandığını bildirdi.
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