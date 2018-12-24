Fırat'ın doğusu için ÖSO yolda

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi. ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşar Esad rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi. YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye’nin Münbiç’e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

HEDEF TEMAS HATTI

Birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen “Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı” dedi. Münbiç’te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK’nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen “Örgüt üyelerini Münbiç’ten temizleyerek Münbiç’i özgürlüğüne kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.

İLERLEYİŞ GÖRÜNTÜLENDİ

ÖSO’ya ait birlikler, Münbiç ve Tel Abyad’a doğru ilerliyor. Terörden arındırılan bölgede cephe hattına ilerleyen birliklerden gelen videoda “Tel Abyad ve Münbiç’e girmek için hazırlıklarımızı yaptık, bu görmüş olduğunuz görüntüdeki ordunun yarısı, geri kalanın da daha sonra gelecek” ifadeleri yer aldı.

KAHRAMANLAR SINIRDA

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay’a gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Kilis’e doğru hareket etti. Çeşitli birliklerden Hatay’a gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru harekete geçti. Komando birlikleri, iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü. Konvoyda Bolu’dan yola çıkan 2’nci Komando Tugayı’nda görevli askerler de yer alıyor. Sınırı geçen birliklerin Menbiç ve Tel Rıfat bölgesinde bulunan TSK’nın üslerinde konuşlanacağı bildirildi.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.