Fırsatçılara göz açtırılmayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 21 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 104 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Depremzedelerimizin sıkıntılarını hafifletecek, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz."



"Sadece MEB'e bağlı okul, yurt, uygulama otelleri ve öğretmenevlerinde 460 bin vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var"

"Vatandaşları aç, açıkta bırakmamak, çaresiz ve sahipsiz hissettirmemek adına gereken neyse hepsini yapıyoruz, yapacağız."

"Millet olarak tarih boyunca aşılmaz denilen nice engeli nasıl aştıysak bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız."