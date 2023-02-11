İSTANBUL 7°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2023 Cumartesi / 21 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Fırsatçılara göz açtırılmayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı verdik
Politika

Fırsatçılara göz açtırılmayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı verdik

Şanlıurfa'da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ticaret Bakanlığımıza temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını artıran fırsatçılara asla göz açtırmamaları talimatını verdik' dedi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Fırsatçılara göz açtırılmayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı verdik
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 21 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 104 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Depremzedelerimizin sıkıntılarını hafifletecek, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz."

"Sadece MEB'e bağlı okul, yurt, uygulama otelleri ve öğretmenevlerinde 460 bin vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 bin kişi var"

"Vatandaşları aç, açıkta bırakmamak, çaresiz ve sahipsiz hissettirmemek adına gereken neyse hepsini yapıyoruz, yapacağız."

"Millet olarak tarih boyunca aşılmaz denilen nice engeli nasıl aştıysak bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.