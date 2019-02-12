'Fırsatçıya izin vermeyeceğiz'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da iki ayrı toplu açılış törenine katılarak önemli mesajlar verdi. Önce Keçiören Kalaba Meydanı’nda halka hitap eden Erdoğan ilçede uzun süre ikamet ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Açılışını yaptığımız eserlerden Gümüşdere Ihlamur Vadisi... Çubuk Çayı kenarında, Kamil Ocak Mahallesi ile Kalaba arasında kurulan bu park Keçiören ile birlikte tüm Ankara’ya hizmet verecek, örnek bir eserdir. Ihlamur ağacı, Ankara’mızın sembollerinden biridir. Bu parkımızın içindeki bini aşkın ıhlamur ağacı ve diğer bitkilerle Ankara’nın merkezinde yeni bir yeşil vaha olduğuna inanıyorum. Yine bu parkımızın bitişiğinde inşa edilen Ihlamur Kasrı da sahip olduğu salonlar ve imkanlarıyla Keçiören’in sosyal hayatına ayrı bir renk katacaktır.”

OYUNU BOZACAĞIZ

Fırsatçıların gıda fiyatlarına yaptıkları spekülasyonlara dikkati çeken Erdoğan “Sebze meyve fiyatlarıyla terör estirenlere karşı, nasıl Gabar’da Cudi’de, Tendürek’te inlerine girdiysek sebze, meyve ve gıda terörü estirenlere de belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar semt pazarlarını kurarak Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ucuz ürünü satmaya başladık” dedi.

Fiyatların yarıya yarıya indiğini vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Halk ekmek ile İstanbul ve Ankara’da vatandaşımızın evine nasıl ucuz ekmeği verdiysek şimdi de sebzede meyvede, bunlarla da kalmayacağız, her türlü üründe, temizlik malzemelerinde de gireceğiz. Böylece vatandaşım, Ayşe kardeşim, Fatma kardeşim, Ahmet’im, Mehmet’im bu ucuzluktan en ideal şekilde faydalanacak. Oyunu hep beraber bozacağız, bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz.”

PİRİNÇ DE TANZİMDE

Ticaret Bakanlığının teftiş için hallere gönderdiği müfettişlerin dövülmeye kalkışıldığını dile getiren Erdoğan, bu kişilerin ruhlarında sıkıntı olduğunu söyledi.

Erdoğan daha sonra Sincan’a geçerek Lale Meydanı’nda halka seslendi. “Döviz, faiz, enflasyon kıskacına alınan Türkiye’nin mücadelesine destek verecek yerde kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydanı boş bırakmayacağız” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Patates, domates, biber, marul, ıspanak vs. Ne oldu? Şimdi direkt olarak belediyelerimiz vasıtasıyla sebze meyve satmaya başladık. Fiyatlar şimdi yarı yarıya indi daha da inecek. Bunlarla kalmayacağız, pirinç, bulgur, mercimek hepsi. Sarımsakları depolarda çürütüyorlar maalesef uygun fiyata vermiyorlar. Fırsatçı fiyatları katlayandır. Fırsatçı elinde imkan olduğu halde onu kullanmayıp bir başka köşede pusuda bekleyendir. Fırsatçı, tüm bunları bildiği halde ülkesinin saflarında yer almak yerine Türkiye düşmanlarının ağzıyla siyaset yapandır.”

PAÇAMIZA YAPIŞIYORLAR

Başkan Erdoğan Türkiye hak ettiği yere yaklaştıkça içeriden dışarıdan birilerinin paçalarına yapışarak aşağıya indirmneye çalıştığını kaydetti. Erdoğan şunları belirtti: “Maalesef fırsatçılar, bu dönemde de hemen işe koyuldular. Döviz, faiz, enflasyon kıskacında teslim alınan Türkiye’nin mücadelesine destek verecek yerde kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydanı boş bırakmayacağız. En yüksek döviz kurundan fiyat belirleyenler fırsatçıdır. Elinde malı olduğu halde fiyatlar yükselsin diye bunu piyasaya sürmeyip, stokçuluk yapanlar. Patates, domates, biber, marul, ıspanak vs. Ne oldu? Şimdi Ankara, İstanbul başladık. Fiyatlar yarı yarıya indi daha da inecek. Bunlarla kalmayacağız, pirinç, bulgur, mercimek hepsi. Sarımsakları depolarda çürütüyorlar maalesef uygun fiyata vermiyorlar. Fırsatçı fiyatları katlayandır. Fırsatçı elinde imkan olduğu halde onu kullanmayıp bir başka köşede pusuda bekleyendir. Fırsatçı, tüm bunları bildiği halde ülkesinin saflarında yer almak yerine Türkiye düşmanlarının ağzıyla siyaset yapandır. En tehlikeli fırsatçılık da tüm bunları gördüğü halde ülkesinin saflarında yer almak yerine Türkiye düşmanlarının ağzıyla siyaset yapanlardır. Bay Kemal bunlarla uğraşıyor.

Ekonominin istismarını yapanlar bu ülkeye saldıranların değirmenlerine su taşıyanlardır. Üç kuruş fazla kazanmak, üç oy fazla almak için bu aziz milletin sırtına hançer saplamaktan çekinmeyenlere dersini kim verecek? 31 Mart akşamı bunlara Osmanlı tokadına var mıyız?

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Erdoğan, Türkiye’nin en büyüğü olacak Ankara’daki şehir hastanesinin birkaç gün içerisinde açılacağını söyledi.

Hisseler Hazine’ye geçecek

CHP’nin İş Bankası hisselerini tekrar gündeme getiren Erdoğan “Bu hisseyi Hazineye er veya geç devredeceğiz” dedi.

Sigara israftır haramdır Başkan Erdoğan, Keçiören’de özel bir hastanenin açılışını da gerçekleştirdi. Sigaranın bir numaralı düşmanı olduğunu belirten Erdoğan, “Sigara içenler varsa tavsiye ederim, hayatınıza kastetmeyin, intihara teşebbüs etmeyin. Sigara bir intihar vesilesidir. Haramdır, israftır” dedi. Vatandaşların sözleri üzerine, hastane ortaklarından ikisinin sigarasını aldığını anlatan Erdoğan, “4 ortağın ikisi sigaracı, ikisi içmiyor. Şimdi söz verdiler onlar da bırakıyorlar. Hastane açıyorlar, nasıl iş bu? Üstelik doktorlar... Bundan sonra içmeyecekler söz verdiler. Bütün hastalar da şahit olsunlar” dedi.