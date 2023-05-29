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Politika

Fırtına öncesi sessizlik... İmamoğlu ve Yavaş sırra kadem bastı

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda cumhurbaşkanı yardımcılığı vadettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, dün Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda adeta sırra kadem bastı. Milletvekili seçimlerinde 'Kazanıyoruz, öndeyiz' şeklinde manipülasyon yaparak halkı tahrik eden İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından kayıplara karıştı. Başkanların nerede olduğu ve neden seslerinin çıkmadığı merak konusu oldu.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 07:53 - Güncelleme:
Fırtına öncesi sessizlik... İmamoğlu ve Yavaş sırra kadem bastı
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Türkiye, bugün Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini kutluyor.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin açılan sandık sonuçlarına göre, Başkan Erdoğan yüzde 52,16 oy alarak seçimi önde tamamladı.

CHP Genel Başkanı ve 7'Li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada "istifa etmeyeceği" mesajını verdi.

CHP seçmeninden ve tabanından çok sayıda eleştiri yağmuruna tutulan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'na ve ABB Başkanı Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı vadetmişti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ SIRRA KADEM BASTI

İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin birinci turu ile milletvekili seçimlerinde sürekli "kazanıyoruz, öndeyiz" şeklinde manipülasyon yaparak halkı yanıltmıştı.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla "öndeyiz" imajı veren İmamoğlu ile Yavaş, kamera karşısına geçerek "seçimlere hile karıştığını" dahi iddia etmişti.

Bugün yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde sandıkların yüzde 99,85'inin açılmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu, bugüne kadar girdiği tüm seçimlere ek olarak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde yenilerek adeta hezimete uğradı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın seçim boyunca herhangi bir açıklama yapmamaları, Kılıçdaroğlu'nu destekler nitelikte bir paylaşımda bulunmamaları ve CHP seçmenine "yanındayız" mesajı vermemeleri gözlerden kaçmadı.

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