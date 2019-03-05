'Fitne pusuda'
Başkan Erdoğan, Türkiye’ye teröristlerle, kur faizle, vurguncularla, bölücülerle, fitneyle saldıranların pusuda beklediğini belirterek “Aslında bunları bir araya getiren, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar” dedi.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak ve Bartın’da düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan 31 Mart’ın sadece yerel seçim olmadığını belirterek, aynı zamanda Türkiye’ye kurulmaya çalışılan tuzakların da bozulacağını söyledi. “Bu ülkenin ve milletin hasmı ne kadar kesim varsa hepsi de pürdikkat 31 Mart’ta sandıktan çıkacak sonucu bekliyor” diyen Erdoğan ülkenin istiklali, milletin istikbali, halkın işine, aşına, ekmeğine kasdedenlerin ellerini ovuşturarak beklediğini belirtti.
TÜRKİYE KORKUTUYOR
Erdoğan şunları söyledi: “Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor. Bugüne kadar ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşında çaresiz kalanlar 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular. Yolda bir birlerini görseler selam vermeyecek bunca benzemezi bir araya getiren nedir biliyor musunuz? Bunları geçmişlerini inkar etme pahasına bir araya getiren bir şey olmalı. Zahirde Cumhur İttifakı’na ve şahsıma karşısı bir araya gelmiş görünüyorlar ama aslında bunları bir araya getiren, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar.”
SAADETSİZ SAADET
Alandaki vatandaşlara, HDP’li bazı yöneticilerin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’de ‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Ne diyor? ‘Doğu’da, Güneydoğu’da oylar malum HDP’ye, batıda da AK Parti ve MHP’yi çökerteceğiz’ diyor. Bunların yanında kim var? CHP var, sözde İYİ Parti var, maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var” ifadesini kullandı. CHP’ye, İP’e ve HDP’ye gönül veren vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği, tepede tabanda değil, bu üç partiye oy verecek misiniz?” diye sordu. HDP’li bir yöneticinin, “Biz sırtımızı PKK, YPG’ye, PYD’ye dayıyoruz” sözlerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Sen onlara dayayı ver, biz de sırtımızı milletimize ve Allahımıza dayıyoruz. Ne diyor? ‘Kaleşlerimizle sizleri bitiririz’ diyor. Sizin kaleşleriniz olsa ne yazar? Ne dedim? Sizi Cudi’de inlerinize gömeceğiz, Gabar’da inlerinize gömeceğiz, Tendürek’te inlerinize gömeceğiz. Hatta ve hatta Kandil’de inlerinize gömeceğiz. Gömdük mü? Gömüyor muyuz? FETÖ’süne de diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Biz kovalayacağız, onlar kaçacak.”
MİLLET DERS VERECEK
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan “Bay Kemal diyor ki ‘Çiftçi bitti, tükendi.’ Bay Kemal, sen yalanla, iftirayla konuşuyorsun. Onun için de yargı seni 2,5 milyona mahkum etti. Ondan parayı tahsil ettiğim zaman, onları da Mehmetçik Vakfına vereceğim. Çünkü Bay Kemal’in Mehmetçikle falan alakası yok. Bay Kemal benim Mehmet’imi, benim ordumu gidiyor batıya şikayet ediyor. Oradaki teröristlere, terör sevicilerine şikayet ediyor. Onlarla beraber resimler çektiriyor. PYD/YPG ile resimler çektiriyor. Şimdi 31 Mart’ta buna bu dersi vermemiz lazım.”
MİLLETİME BU YAKIŞIR
Alanındakilere, Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü dönemindeki hastaneleri ile AK Parti döneminde yapılan hastanelerin videoları izleten Erdoğan, “Farkı görüyorsunuz değil mi? Bay Kemal’i de gördünüz değil mi?” sorusunu yöneltti. Kendi yaptıkları hastanelere dikkati çeken Erdoğan, “Benim milletime, Ayşe’me, Fatma’ma, Ahmet’ime, Mehmet’ime bu hastaneler yakışır, Bay Kemal’in yönettiği hastaneler değil. O rezilliği gördünüz değil mi? Hijyen diye bir şey var mı? Yok. Vatandaş kuyrukta” ifadelerini kullandı.
MEHMETÇİĞE BAŞARILAR DİLEDİ
Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefonda görüştü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de aynı anda icra edilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı’na katılan mürettebata başarılar diledi.
31 MART’A KADAR SÜRE VERDİ
Kılıçdaroğlu’nun tanzim satışlardan çok rahatsızlık duyduğunu, “kuyrukların olduğunu” söylediğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: “Bay Kemal, onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar senin gibi, müfteriler senin gibi, işte onlara karşı biz anında, hemen bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze, meyve bunları getirmeye başladık ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Eğer 31 Mart’a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmediği takdirde 81 vilayete bunu yaygınlaştıracağız. Çünkü vatandaşıma ucuza bu ürünleri getireceğiz. Kararlıyız bunda. Adımlarımızı attık, atıyoruz.”
BİR YANDA FETÖ DİĞER YANDA PKK
CHP ve diğer muhalefet partilerinin Türkiye ve insanlık için dişe dokunur ne projeleri olmadığını vurgulayan Erdoğan “Kendi içlerinde yaptıkları koltuk kavgasının onda birini, ülkemizin düşmanlarına karşı verdiklerini gördünüz mü? Bize yönelttikleri saldırıların binde birini, ülkemizi hedef alan terör örgütlerine yaptıklarını gördünüz mü? Tam tersine terör örgütleriyle kol kola saldırıyorlar. Bir yanına FETÖ’yü diğer yanına PKK’yı alan, üstelik de bunu göğsünü gererek anlatan bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız.” HDP’yi kasdederek ‘Bölücü örgütün güdümündeki parti’nin pek çok yerde aday çıkarmadığını hatırlatan Erdoğan “CHP’nin ve zillet ittifakındaki diğer partilerin adaylarını destekliyorlar. PKK tarafından belirlenen isimler, CHP listelerinde belediye meclis üyeliği için seçime giriyor. Aynı şekilde pek çok yerde kazanılması halinde belediye yönetiminin nasıl paylaşılacağının pazarlıklarını yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
TTK’ya 1500 işçi alınacak müjdesi
Erdoğan, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bin 500 işçi alınacağının müjdesini geçen yıl verdiğini anımsattı. Erdoğan, “İki gün önce gerçekleştirilen kura ile bin kardeşimiz, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun çalışanı oldu. Kalan 500 kardeşimizin de birkaç ay içerisinde işlemlerini başlatacak ve yine böyle bir kura çekilişiyle de onları kadroya alacağız” bilgisini paylaştı. 1910’dan itibaren çözülemeyen Zonguldak ve Bartın’daki tapu sorunlarına değinen Erdoğan, “Bunu da çözdük. Türkiye Taş Kömürü havzasında, kadastro çalışmasını yaparak hak sahiplerini belirledik. 14 bin hak sahibine tapularını peyderpey vermeye başladık. Bunun yanında çıkardığımız 2B yasası ile Zonguldak’ta 11 bin 800 vatandaşımızın başka bir tapu sorununu da çözdük” diye konuştu. Erdoğan, İmar Barışı ile Zonguldak’ta 57 bin 485 vatandaşın sıkıntısının giderildiğine dikkati çekerek, böylece şehirdeki mülkiyetle ilgili problemlerin hemen hepsinin ortadan kaldırıldığını anlattı.
BARTIN
Bölmek isteyenlere hayat hakkı yok
Başkan Erdoğan Bartın Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada “Bu toprakları bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız” dedi. Erdoğan şunları kaydetti: “CHP gibi sosyal devletin edebiyatını yapmadık, pratiğini ortaya koyduk. Hiçbir sorundan kaçmadık. Bizden önceki hükümetlerin halının altına süpürdüğü sıkıntılarla cesaretle yüzleştik. Bu anlayışla Bartın’ın da asırlık bir sorununa çözüm getirdik. Bartın’ın tapu sorunu vardı. CHP senelerce bu meseleyi istismar etti. Sizlerin bir asrı aşkın süredir başını ağrıtan bu meseleyi de çözüme kavuşturmak bize nasip oldu. CHP zihniyet yıllar boyunca bu ülkede iktidar oldu bunlar tek başına iktidar oldular mı ne yaptıkları ortada. Bunlar bizim camilerimizi kapatmadılar mı ahıra çevirmediler mi? Zannediyor musunuz şimdi bunlar değişti. Hatay’ın bir belediye başkan adayı diyor ki oy verirseniz hizmet alırsınız diyor. Bu adam belediye başkanı değil sokak kabadayısı... Bu toprakları bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bunlar nerede hangi çukuru açtıysalar oraya gömdük mü? Biz bu zillet ittifakına Türkiye genelinde Cumhur İttifakı olarak gereken dersi sandıklarda veriyor muyuz? Hiçbir zaman bunlar Türkiye’nin dertleriyle dertlenmediler bunlar Kürt vatandaşlarımızı da istismar ettiler. Ülkemize tedavisi yıllarca sürecek yaralar açtılar.”
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