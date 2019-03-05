'Fitne pusuda'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak ve Bartın’da düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan 31 Mart’ın sadece yerel seçim olmadığını belirterek, aynı zamanda Türkiye’ye kurulmaya çalışılan tuzakların da bozulacağını söyledi. “Bu ülkenin ve milletin hasmı ne kadar kesim varsa hepsi de pürdikkat 31 Mart’ta sandıktan çıkacak sonucu bekliyor” diyen Erdoğan ülkenin istiklali, milletin istikbali, halkın işine, aşına, ekmeğine kasdedenlerin ellerini ovuşturarak beklediğini belirtti.

TÜRKİYE KORKUTUYOR

Erdoğan şunları söyledi: “Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor. Bugüne kadar ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşında çaresiz kalanlar 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular. Yolda bir birlerini görseler selam vermeyecek bunca benzemezi bir araya getiren nedir biliyor musunuz? Bunları geçmişlerini inkar etme pahasına bir araya getiren bir şey olmalı. Zahirde Cumhur İttifakı’na ve şahsıma karşısı bir araya gelmiş görünüyorlar ama aslında bunları bir araya getiren, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar.”

SAADETSİZ SAADET

Alandaki vatandaşlara, HDP’li bazı yöneticilerin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’de ‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Ne diyor? ‘Doğu’da, Güneydoğu’da oylar malum HDP’ye, batıda da AK Parti ve MHP’yi çökerteceğiz’ diyor. Bunların yanında kim var? CHP var, sözde İYİ Parti var, maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var” ifadesini kullandı. CHP’ye, İP’e ve HDP’ye gönül veren vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği, tepede tabanda değil, bu üç partiye oy verecek misiniz?” diye sordu. HDP’li bir yöneticinin, “Biz sırtımızı PKK, YPG’ye, PYD’ye dayıyoruz” sözlerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Sen onlara dayayı ver, biz de sırtımızı milletimize ve Allahımıza dayıyoruz. Ne diyor? ‘Kaleşlerimizle sizleri bitiririz’ diyor. Sizin kaleşleriniz olsa ne yazar? Ne dedim? Sizi Cudi’de inlerinize gömeceğiz, Gabar’da inlerinize gömeceğiz, Tendürek’te inlerinize gömeceğiz. Hatta ve hatta Kandil’de inlerinize gömeceğiz. Gömdük mü? Gömüyor muyuz? FETÖ’süne de diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Biz kovalayacağız, onlar kaçacak.”

MİLLET DERS VERECEK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan “Bay Kemal diyor ki ‘Çiftçi bitti, tükendi.’ Bay Kemal, sen yalanla, iftirayla konuşuyorsun. Onun için de yargı seni 2,5 milyona mahkum etti. Ondan parayı tahsil ettiğim zaman, onları da Mehmetçik Vakfına vereceğim. Çünkü Bay Kemal’in Mehmetçikle falan alakası yok. Bay Kemal benim Mehmet’imi, benim ordumu gidiyor batıya şikayet ediyor. Oradaki teröristlere, terör sevicilerine şikayet ediyor. Onlarla beraber resimler çektiriyor. PYD/YPG ile resimler çektiriyor. Şimdi 31 Mart’ta buna bu dersi vermemiz lazım.”

MİLLETİME BU YAKIŞIR

Alanındakilere, Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü dönemindeki hastaneleri ile AK Parti döneminde yapılan hastanelerin videoları izleten Erdoğan, “Farkı görüyorsunuz değil mi? Bay Kemal’i de gördünüz değil mi?” sorusunu yöneltti. Kendi yaptıkları hastanelere dikkati çeken Erdoğan, “Benim milletime, Ayşe’me, Fatma’ma, Ahmet’ime, Mehmet’ime bu hastaneler yakışır, Bay Kemal’in yönettiği hastaneler değil. O rezilliği gördünüz değil mi? Hijyen diye bir şey var mı? Yok. Vatandaş kuyrukta” ifadelerini kullandı.