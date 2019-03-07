'Fiyatlar düşmezse tanzimi genişletiriz'
Başkan Erdoğan, fahiş fiyatlarla vurgun yapanlara canlı yayında net mesaj verdi: 31 Mart’a kadar bu iş yoluna girdi girdi, aksi takdirde tanzimi çocuk bezine kadar genişletiriz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV ve 360 ortak yayınında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Moderatör Helin Aslan’ın sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın, çarpıcı açıklamaları özetle şöyle:
CUMHUR İTTİFAKI: Konsolidasyon her geçen gün ilerliyor. Günler geçtikçe gittiğim illerde arkadaşlarım MHPli kardeşlerimle birlikte karşılıyorlar. Cumhur İttifakı olarak seçime girdiğimiz yerlerde MHP’li kardeşlerimizin de tanıtımını sahnede yapıyoruz. Bu işi pazara kadar inşallah mezara kadar götürürüz diyorum. Çünkü Cumhur İttifakı’nın maneviyatında bu var. Bu birliktelik taban tarafından benimsenmiş uzun vadeli bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı ülkemizin yeniden inşası için bir şanstır.
MUHALEFET: Türkiye’nin aslında en önemli sorunu beka sorunu ile birlikte bir muhalefet sorunudur. Türkiye bir muhalefet sorunu yaşamaktadır. Şu anda kendi kendisi ile çelişen bir ana muhalefet lideri var. 31 Mart seçimleri normal bir seçim olmaktan çıkartıyor bu durum. 100’ün üzerinde benim vatandaşım askerim şehit olacak sen bunu beka sorunu olmaktan çıkartacaksın. Yani Bay Kemal YPG bir terör örgütü değil diyor. YPG demek PKK demektir. Halkımız bunu artık biliyor.
TERÖRLE MÜCADELE: Hem sınırlarımız içinde hem sınırlarımız ötesinde terör örgütüne tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Bunu sayısala indirirsek yanılırız. Hem dağ kadrosu hem şehir yapılanmaları başlarını kaldıramaz hale geldi. Hiçbir teröriste nefes aldırmayacağız.Terörü kaynağında yok etmek için yeni operasyonlara her zaman açığız. Suriye ya da Irak fark etmez. Kaynağı neresiyse orada yok edeceğiz.
TANZİM SATIŞI: 31 Mart’a kadar bu iş yoluna girdi girdi girmediği takdirde Türkiye’de iki önemli kuruluş var. Bunlarla da masaya otururuz ve bunlarla oturduktan sonra masaya bunu 81 vilayetimize yayarız. Ürün çeşitliliğine varıncaya kadar yayarız. Bugün marketlerde 250’den tut 650’ye yakın ürün var. Eğer siz bir çocuk bezinde dahi rakamları 1’e 5, 1’e 10 dövize karşı artıracak olursanız o alana da gireriz. Benim vatandaşıma ucuza sağlıklı ürün getirme sağlama devletin görevidir. Bu konuda 31 Mart belirleyici olacaktır.
BU İŞ TAMAM: S-400 konusunu biz işi bitirdik. Artık konuşmanın anlamı yok. Biz gerek Putin ile gerek Rusya ile bütün bunlar konuşuldu anlaşıldı imzalar atıldı. Bizim şimdi bir geri dönüşümüz olamaz. Bize böyle bir ahlaksızlık yakışmaz bu ahlaki değildir. Biz bir anlaşma yaptıysak onun arkasında dururuz. Kimse bizim tükürdüğümüzü yalamamızı beklemesin. Bize bunları diyenler Yunanistan, Slovakya’ya S-300’ler için neden sesini çıkartmıyor? Biz Ruslarla ortak S-500’leri yapacağız belki. Rusya ile adımlarımızı attık imzalar tamam ve çok çok uygun şartlar altında da anlaşmamızı yaptık. Bize bunun gönderimini de temmuza kadar çektiler.
TRUMP’A UYARI: ABD’nin şöyle bir yanlışı var. Kürtleri vurmayın gibi bir yaklaşımı var. Bunu ben Sayın Trump’a söyledim. Bu ifadeleri kullandığınız sürece yanlışın içerisinde olursunuz. Bizim mücadelemiz ve bizim şu anda yaptığımız savaş Kürt kardeşlerimizle değildir terör örgütüyledir. Terör örgütünün içerisinde Kürtler de olabilir Fransızlar da İngilizler de olabilir. YPG/PYD’nin içerisinde yabancı savaşçılar adını koydukları savaşçılar var. Biz bu mücadeleyi yürütürken bu Fransızmış, Avusturya’dan gelenlermiş diye ayıklayamayız. Bizim Mehmetçiklerimize kim silah doğrultursa biz de onlara silah doğrulturuz. İnşallah güney sınırımızın tamamını terörden arındıracak ve mülteci kardeşlerimizin de ülkesine döneceği güvenli alanlar temin edeceğiz.
ENGELLEDİLER: (ABD’nin Suriye’den çekilme kararı) Trump aslında süreçte kararlı bir duruş sergilemedi’ dersem yanlış olur, sergiledi. Fakat her liderin etrafında da birileri var. Sürekli bir şeyler söylüyorlar. Bu noktada Amerikan bir müesses nizamı var. Bir derin devlet de diyebiliriz. Bunların engellemeleri söz konusu. Nitekim ABD’nin PYD ile YPG terör örgütüyle ilişkisine son vermesi şart. Eğer ilişkisine son vermezse sıkıntımız devam eder. Trump etrafındakilerin bazılarını görevden aldı ama kayıplar malum bu duruma geldi. Biz ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini sıcağı sıcağına takip ediyoruz. Şu an henüz adımlar atılmış değil. ABD bu silahları kendisi alıp gidecekse malıdır alıp götürsün. Yok götürmeyecekse versin bize gerekirse otururuz masaya işimize yarayanların parasını verir alırız ama kalkıp da teröristere vermesin.
KAÇACAK DELİK ARIYOR
FETÖ ile mücadelede bir defa onlar da beklemedikleri bir darbeyi bizden yediler. Şu anda kaçacak bir delik arıyorlar. İster ByLock kullanan ister kontörlü telefon hiçbir FETÖ’cünün yaptığı yanına kar kalmayacak. Milletimiz müsterih olsun. Kararlılığımız sürüyor. Bukalemun kılıklıları da buluyoruz bulacağız. Cezayı çekti bitti iş tamam artık istediği gibi hareket etsin gibi bir durum söz konusu değil.İşi eğer gevşetirsek rehavet olursa bunun bedeli ağır olabilir.
GÜVENLİ BÖLGE BİZİM KONTROLÜMÜZDE OLMALI
Suriye’de güvenli bölge veyahut bizim sınırdan 30 kilometre derinlikte güvenli bölge gibi atacağımız bir adımın kesinlikle Türkiye’nin kontrolünde olması lazım. Türkiye’nin dışında birine verilmesine biz evet diyemeyiz. Buradan çünkü her an bize saldırı olabilir. Bunlar YPG/PYD’ye verecekler buna evet dememiz mümkün değil. ABD 400 Fransa 200 asker bırakacağız diyor. Bunlarla olacak iş değil. Biz sizin bir stratejik ortağınız olarak burayı biz kontrol edeceğiz ki biz de rahat edelim. YPG’nin kontrol ettiği alan Suriye’nin yüzde 27’sine tekabul ediyor. Burayı biz kontrol edersek biz huzurlu oluruz. Suriye’nin şu anda tüm tarım alanlarının yüzde 60’ı terör örgütlerinin elinde. Petrol yatakları da kısmen DEAŞ’ın kısmen PKK’nın elinde. Kaynakları da buralardan özellikle elde ediyorlar. Bütün bunlara karşı Türkiye olarak bu gelişmeleri çok daha güvenli kılmamız lazım ki adımlarımızı da ona göre atmamız lazım. Suriye’de nasıl terör koridorunu yok ettiysek aynı şekilde yeni bazı gelişmeler olduğu anda oraya da gereğini yaparız. İşte Adana Mutabakatı denilen olay budur.
MERAL HANIM DA YALANCI
Meral Hanım Tayyip Erdoğan’ın ne olduğunu çok iyi bilir. Meral Hanım da yalancıdır. Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Ey Meral Hanım, Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sen bunu nasıl kabul edersin? Bir taraftan böyle bir şey yok diyeceksin, ‘Kürdistan’ diyenlerle el ele omuz omuza olacaksın. Türkiye’de Kürdistan yok. Güneydoğu Anadolu var, Doğu Anadolu var. Eğer sen Kürdistan’ı çok seviyorsan Kuzey Irak’ta Kürdistan var, buyur Kürdistan’a git. Benim dediğim bu. Yoksa ben HDP’ye oy verenlere kalkıp da nerede terörist demişim bunu ispat etsinler. Böyle bir iftiranın içerisinde ancak onlar bulunur.
HDP’Yİ KANDİL YÖNETİYOR
Malesef terör örgütünün uşaklığını yapanların yönettiği HDP’nin başındakiler ‘Kürdistan’da HDP diyor, batıda da AK Parti ve MHP’yi yok edeceğiz. Arkamızda YPG/PYD/PKK var’ diyorlar. Biz ne diyoruz bizim arkamızda da halkımız var Allah’ımız var. Onlar sırtını onlara dayıyor biz halkımıza ve hakka dayıyoruz sırtımızı. Ben HDP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum bu terör partisine destek vermeyin. HDP Kürt kardeşlerimin derdiyle ilgilenen bir parti değildir. HDP Kandil’den yönetiliyor.
ANKETLERE TEPKİ
Bazı anketlerin manipülasyon için kullandıklarına şahit olduk. Sipariş üzerine anketler yapılıyor. Dolayısıyla bu güven vermiyor.O yüzden bence en sağlıklısı meydanların dili.
SAVUNMA SANAYİDE DEVRİM YAPTIK
Savunma sanayide biz göreve geldiğimizde yüzde 20’si yerliydi yüzde 80 ithaldi. Şu anda bizim savunma sanayindeki yerli ürünlerimizin oranı yüzde 65-70’i buldu. Bu bizi teknoloji olark da güçlü bir konuma taşıdı. Şimdi biz bu adımları atarken buralardan aldığımız güçle mesela İHA bunu bulamıyorduk. Şimdi daha büyüklerini yapıyoruz. Bir kaç ay içerisinde onlar devreye girecek. Ama Bay Kemal, HDP ve Meral Hanım bundan rahatsız.
TÜRKİYE'DE DEVŞİRME MUHALEFET SORUNU VAR
Başkan Erdoğan, CHP’nin milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönüştüğünü vurgulayarak “Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye’de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da vatandaşlara seslendi.10 aylık hasretin ardından tekrar Malatya’da olduklarını belirten Erdoğan, “Terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet 4’lü çete 31 Mart’ta sandıklarda Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız” diye seslendi.
CHP GAFLETLE İHANET ARASINDA: Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorlarıyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir bile geliştirmiyorlar. Bırakın mücadelemize destek vermeyi, çoğu zaman menfaatlerimizi korumak için attığımız adımlardan rahatsız oluyorlar. Karadeniz’de Ege’de Akdeniz’de mücadeleleri yaşanıyor haberleri yok. Yunan gazetelerine manşet oldular. CHP cehaletle gaflet, gafletle ihanet arasında gidip gelmektedir. Mevcut irade yönetimi altında CHP, Türkiye düşmanları tarafından kullanılan bir koç başına dönmüştür.” ifadelerini kullandı.
HİÇ Mİ HABERİN YOK?: CHP liderinin PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin Türkiye için tehdit olmadığını söylediğini vurgulayan Başkan Erdoğan şunları kaydetti: “Bay Kemal 23 bin TIR dolusu silahla donatılan, binlerce insanı katleden katil sürüsünü masumlaştırarak, Kanarya Severler Derneği gibi mi görüyor? Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Hatay’a yapılan ciddi tacizlerden de mi haberin yok Bay Kemal? Sınır illerimize atılan roketleri de mi duymadın bay Kemal? Türkiye’de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır.”
BAŞINDAKİLER TERÖRİSTSİNİZ: “Şimdi de Erdoğan HDP’ye oy verenleri terörist ilan ediyor” diye yalan uydurduklarını belirten Başkan Erdoğan, “Hiç bir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Sizler bu terör örgütüne destek verdiniz veriyorsunuz. Belediyelere gönderilen paraları Kandil’e gönderen sizsiniz. Siz o terör örgütlerine sırtınızı dayama devam edin, biz de sırtımızı halkımıza ve Allah’a dayıyoruz. Bizler Cerablus’ta, Afrin’de onurlu mücadeleyi vermeseydik yapılan saldırıların neticesi farklı olabilirdi. Bu ittifak milletin geleceğine pusu kurma ittifakıdır. Bir yıkım ittifakıdır. Bu seçim belediye başkanlıkları yanında bir beka seçimidir.”
ERDOĞAN’A BÜYÜK SEVGİ
Başkan Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Malatya’nın üzerini raptiye ile işaretledi. Malatyalı vatandaşlar mitinge büyük ilgi gösterdi.
Uzay yarışından CHP niçin rahatsız
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” programında konuştu. Terör örgütünün çukur eylemlerin güneydoğuyu mahvettiğini belirten Erdoğan şunları söyledi: “Bay Kemal PKK, YPG niçin bize saldırsın diyor CHP’nin başındaki Bunu sorana ben diyorum ki, saldırdı saldırdı. Füzeleri atanlar onlar. Kılıçdaroğlu ellerinde paçavraları yurt dışına gidiyor terör örgütleriyle fotoğraf çektiriyor. YPG’nin paçavrasıyla nasıl olur da yan yana Almanya’da poz verirsin, onu nasıl olur da meşrulaştırırsın.
Son olarak bu parti Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluşun iptalini Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. Türkiye’nin uzay yarışında yerini almasından acaba bu CHP niçin rahatsızlık duyuyor? Uydu yapıyoruz, uydu fırlatıyoruz. Haberleşmeden, istihbarata her alanda, uzay çalışmalarını etkin şekilde kullanmanın gayreti içindeyiz. CHP’nin her işi böyle. Tuğla üstüne tuğla koymadılar, hiçbir esere, hiçbir projeye imza atmadılar.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.