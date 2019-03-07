'Fiyatlar düşmezse tanzimi genişletiriz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV ve 360 ortak yayınında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Moderatör Helin Aslan’ın sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın, çarpıcı açıklamaları özetle şöyle:

CUMHUR İTTİFAKI: Konsolidasyon her geçen gün ilerliyor. Günler geçtikçe gittiğim illerde arkadaşlarım MHPli kardeşlerimle birlikte karşılıyorlar. Cumhur İttifakı olarak seçime girdiğimiz yerlerde MHP’li kardeşlerimizin de tanıtımını sahnede yapıyoruz. Bu işi pazara kadar inşallah mezara kadar götürürüz diyorum. Çünkü Cumhur İttifakı’nın maneviyatında bu var. Bu birliktelik taban tarafından benimsenmiş uzun vadeli bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı ülkemizin yeniden inşası için bir şanstır.

MUHALEFET: Türkiye’nin aslında en önemli sorunu beka sorunu ile birlikte bir muhalefet sorunudur. Türkiye bir muhalefet sorunu yaşamaktadır. Şu anda kendi kendisi ile çelişen bir ana muhalefet lideri var. 31 Mart seçimleri normal bir seçim olmaktan çıkartıyor bu durum. 100’ün üzerinde benim vatandaşım askerim şehit olacak sen bunu beka sorunu olmaktan çıkartacaksın. Yani Bay Kemal YPG bir terör örgütü değil diyor. YPG demek PKK demektir. Halkımız bunu artık biliyor.

TERÖRLE MÜCADELE: Hem sınırlarımız içinde hem sınırlarımız ötesinde terör örgütüne tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Bunu sayısala indirirsek yanılırız. Hem dağ kadrosu hem şehir yapılanmaları başlarını kaldıramaz hale geldi. Hiçbir teröriste nefes aldırmayacağız.Terörü kaynağında yok etmek için yeni operasyonlara her zaman açığız. Suriye ya da Irak fark etmez. Kaynağı neresiyse orada yok edeceğiz.

TANZİM SATIŞI: 31 Mart’a kadar bu iş yoluna girdi girdi girmediği takdirde Türkiye’de iki önemli kuruluş var. Bunlarla da masaya otururuz ve bunlarla oturduktan sonra masaya bunu 81 vilayetimize yayarız. Ürün çeşitliliğine varıncaya kadar yayarız. Bugün marketlerde 250’den tut 650’ye yakın ürün var. Eğer siz bir çocuk bezinde dahi rakamları 1’e 5, 1’e 10 dövize karşı artıracak olursanız o alana da gireriz. Benim vatandaşıma ucuza sağlıklı ürün getirme sağlama devletin görevidir. Bu konuda 31 Mart belirleyici olacaktır.

BU İŞ TAMAM: S-400 konusunu biz işi bitirdik. Artık konuşmanın anlamı yok. Biz gerek Putin ile gerek Rusya ile bütün bunlar konuşuldu anlaşıldı imzalar atıldı. Bizim şimdi bir geri dönüşümüz olamaz. Bize böyle bir ahlaksızlık yakışmaz bu ahlaki değildir. Biz bir anlaşma yaptıysak onun arkasında dururuz. Kimse bizim tükürdüğümüzü yalamamızı beklemesin. Bize bunları diyenler Yunanistan, Slovakya’ya S-300’ler için neden sesini çıkartmıyor? Biz Ruslarla ortak S-500’leri yapacağız belki. Rusya ile adımlarımızı attık imzalar tamam ve çok çok uygun şartlar altında da anlaşmamızı yaptık. Bize bunun gönderimini de temmuza kadar çektiler.

TRUMP’A UYARI: ABD’nin şöyle bir yanlışı var. Kürtleri vurmayın gibi bir yaklaşımı var. Bunu ben Sayın Trump’a söyledim. Bu ifadeleri kullandığınız sürece yanlışın içerisinde olursunuz. Bizim mücadelemiz ve bizim şu anda yaptığımız savaş Kürt kardeşlerimizle değildir terör örgütüyledir. Terör örgütünün içerisinde Kürtler de olabilir Fransızlar da İngilizler de olabilir. YPG/PYD’nin içerisinde yabancı savaşçılar adını koydukları savaşçılar var. Biz bu mücadeleyi yürütürken bu Fransızmış, Avusturya’dan gelenlermiş diye ayıklayamayız. Bizim Mehmetçiklerimize kim silah doğrultursa biz de onlara silah doğrulturuz. İnşallah güney sınırımızın tamamını terörden arındıracak ve mülteci kardeşlerimizin de ülkesine döneceği güvenli alanlar temin edeceğiz.

ENGELLEDİLER: (ABD’nin Suriye’den çekilme kararı) Trump aslında süreçte kararlı bir duruş sergilemedi’ dersem yanlış olur, sergiledi. Fakat her liderin etrafında da birileri var. Sürekli bir şeyler söylüyorlar. Bu noktada Amerikan bir müesses nizamı var. Bir derin devlet de diyebiliriz. Bunların engellemeleri söz konusu. Nitekim ABD’nin PYD ile YPG terör örgütüyle ilişkisine son vermesi şart. Eğer ilişkisine son vermezse sıkıntımız devam eder. Trump etrafındakilerin bazılarını görevden aldı ama kayıplar malum bu duruma geldi. Biz ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini sıcağı sıcağına takip ediyoruz. Şu an henüz adımlar atılmış değil. ABD bu silahları kendisi alıp gidecekse malıdır alıp götürsün. Yok götürmeyecekse versin bize gerekirse otururuz masaya işimize yarayanların parasını verir alırız ama kalkıp da teröristere vermesin.