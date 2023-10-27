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Politika

Flake, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

AA27 Ekim 2023 Cuma 17:33 - Güncelleme:
Flake, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı
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Flake, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından, videolu mesaj paylaştı. Büyükelçi mesajında, Türkçe "Tebrikler Türkiye. Yüzüncü yıl kutlu olsun." dedi.

Büyükelçi Flake, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken iki ülke arasındaki ortaklığın zengin tarihini düşünüyor ve takdirle karşılıyoruz. Geride bıraktığımız 100 yıl içinde ABD ve Türkiye, iki ülkeyi birbirine bağlayan bağları ve işbirliğini güçlendirerek birlikte pek çok şey başarmıştır." ifadesini kullandı.

2022'de bir milyondan fazla Amerikalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktaran Flake, ABD'lilerin "Türk kültürüne ve kültür mirasına duyduğu derin takdirin bir göstergesi olarak" bu yıl da şu ana kadar 700 binin üzerinde Amerikalının Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

Flake, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret, 2022'de 34 milyar dolara ulaşmıştır. ABD'de eğitim gören Türk öğrencilerin sayısı da geçtiğimiz yıl rekor düzeye yükselmiştir." dedi.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sağlanmasındaki çabalarını işaret eden Flake, "NATO misyonlarına yaptığı katkılar ve Rusya'nın savaşının hemen ardından küresel gıda güvenliğini sağlamak için yürüttüğü yorulmak bilmez çabalar, Türkiye'nin taşıdığı küresel önemin net örnekleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Flake, "ABD ile Türkiye arasındaki ortaklığın önümüzdeki yüz yılını heyecanla beklerken Türk ulusunu kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e en derin saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

  • ABDnin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake
  • Flake
  • Türkiye Cumhuriyetinin 100 yılı

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