'Fonu bırakın yalancı çobanı hizaya getirin'
Başkan Erdoğan, CHP’nin siyaset gemisini yalan ve iftirayla yürütmeye çalıştığına dikkat çekti, “Artık yalanı da kurumsal hale getirdiler. CHP’li vekiller adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine, para toplayıp tazminat cezalarını ödeyeceklermiş” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon adayları tanıtım toplantısında anamuhalefet partisi CHP’yi hedef aldı. AK Parti olarak taviz vermeden yola devam eattiklerini kaydeden Erdoğan “Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kast eden çetelerle işbirliğine gitmedik. Şu anda bu çetelerle kim işbirliği halinde biliyorsun değil mi?”dedi.“CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına Cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulüm edenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık” diyen Erdoğan 16 yılda AK Parti olarak Türkiye’nin çehresini değiştirdiklerini söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: “Son 16 yılda dönüştürmediğimiz yegane alan ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir. Onu değiştirmedik. Orada başarısız olduk. Türkiye ayağına vurulan prangalardan kurtulurken ne yazık ki bazı siyasi partilerimiz tek parti devrinin faşist anlayışından bir türlü çıkamamıştır. Milletimiz değişmiş, ülkemiz hemen her alanda ilerlemiş ancak CHP alışkanlarını değiştirmeyi başaramamıştır. Dünyanın yaşadığı onca dönüşüme rağmen bu parti maalesef 1940’lara darbe dönemlerine takılıp kalmıştır. Demokrasimizin kat ettiği onca mesafeye rağmen halen vesayetçilerden medet uman bir parti ile karşı karşıyayız. Bunlarda yalan bol. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaret ile siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıklarını iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Söyledikleri yalanlar dolayısıyla onlarca kez tazminata mahkum oldular.
İFTİRALARI İSPATLAYAMADILAR
Meclis kürsülerinden attıkları iftiraların bir tanesini bile yargı karşısında ispatlayamadılar. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini delil olarak mahkemeye sunamadılar. Kimi zaman FETÖ’cülerin, kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin, kimi zamanda Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerini servis ettiği dökümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıklarını iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar.” CHP zihniyetin söylemlerini değiştirmek yerine yalan siyasetinde ısrar ettiğini vurgulayan Erdoğan şuları belirtti: “Artık bunu kurumsal hale getirmeye başladılar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP’liler bir araya gelmişler partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayarak mahkemenin verdiği tazminat kararlarını ödeyeceklermiş. Şu anda 1 milyonun üzerinde verilen tazminatlar var. Allah bunlara akıl fikir versin. Doğru düzgün siyaset yapmak varken yaşadıkları onca hezimete rağmen halen yalan siyasetinden medet umuyorlar. Oysa iftira atmayı bıraksalar, yalanı terk etseler hem partilerini rahatlayacak, hem mahkemeler rahatlayacak hem de millet rahatlayacak. Hakaret etmek yerine fikir, proje üretseler emin olun bundan herkes karlı çıkacak. Çünkü biz Türkiye gibi güçlü bir ülkenin mecliste bu hale düşmüş bir partisinin olmasını istemiyoruz. Türkiye’nin hiçbir siyasi partisinin FETÖ’cülerin, terör örgütlerini, lobilerin oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Vaktimizi CHP’nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz. İnşallah o günleri de göreceğiz.”
YALANIN ALTINDA KALACAKLAR
Erdoğan, CHP’nin 31 Mart seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegana sermayesinin yine iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor. Biz doğru, samimi olursak CHP’nin de avanelerinin de yalan ve iftiraları asla milletimizin kafasını bulandıramayacaktır. Tıpkı 14 seçimdir olduğu gibi ana muhalefet bir kez daha attığı iftiraların altında kalacak.”
GÖNÜL ERLERİ
Başkan Erdoğan, AK Parti’nin, evinde ailesine, mahallesinde esnafına, cami bahçesinde veya mahalle kıraathanesinde sohbet ettiği arkadaşlarına, dolmuşta, otobüste birlikte yolculuk ettiği insanlara, iş yerinde mesai arkadaşlarına, temas ettiği herkese samimiyetle davasını anlatan gönül erleri bulunduğunu söyledi.
TRABZON ADAYLARINI TEK TEK AÇIKLADI
Akçaabat: Osman Nuri Ekim
Araklı: Recep Çebi
Arsin: Muhammet Sait Gürsoy
Beşikdüzü: Harun Demirci
Çaykara: Hanefi Tok
Dernekpazarı: Mehmet Aşık
Düzköy: Yılmaz Ankara
Hayrat: Salih Öztel
Köprübaşı: Ali Aydın
Maçka: Koray Koçhan
Of: Salim Salih Sarıalioğlu
Ortahisar: Ahmet Metin Genç
Sürmene: Rahmi Üstün
Tonya: Osman Beşel
Vakfıkebir: Muhammet Balta
Yomra: İbrahim Sağıroğlu
Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu (AK Parti olarak aday göstermiyoruz. Cumhur ittifakı kapsamında MHP adayını destekliyoruz)
Şalpazarı: Refik Kurukız (AK Parti olarak aday göstermiyoruz. Cumhur ittifakı kapsamında MHP adayını destekliyoruz)
Erdoğan’dan eski vekil Aksak’a son görev
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmasının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, ardından, 62 yaşında hayatını kaybeden eski milletvekili Aksak için düzenlenen cenaze törenine katıldı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksak’ın tabutunun başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Muhyettin Aksak’ın her zaman inandığı değerler uğruna yaşadığını ve ondan taviz vermediğini aktardı. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: “Onunla uzun yıllar beraber olduk, beraber yürüdük. Son dönemlerdeki rahatsızlığı ve şimdi de ahirete uğurluyoruz. Ben öncelikle bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Hepimizin akıbeti, gideceğimiz yer burası. Bundan kaçmak söz konusu değil. Bütün mesele, Rabbim bizlere imanla, Kur’anla inşallah hayatımızı idame ederek tamamlamayı nasip eylesin. Bu vesileyle Muhyettin kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın.” Konuşmasının ardından törene katılanları Fatiha okumaya davet eden Başkan Erdoğan, cenazenin ardından Aksak’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz verdi.
500 bin üyemizi seçmen kütüğünde bulamadık
Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde ‘Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. AK Parti Genel Merkezi’nin il başkanlarına verilmek üzere il aday tanıtım programı rehberi hazırladığını belirten Erdoğan, 31 Ocak’ta yapılacak büyük aday tanıtım ve manifesto toplantısına kadar bu süreci tamamen bitirmiş olacaklarını söyledi.
DAVA ADAMLIĞI
Aday belirleme sürecinde yaşanan her şeyin artık geçmişte kaldığına dikkati çeken Erdoğan, “Ne aday adaylarımızın ne de adaylarımızın bu dönemdeki rekabeti seçim çalışmalarına yansıtmayacaklarına canı gönülden inanıyorum. Aksi yönde davrananlar olursa, zaten bunlar hiçbir zaman AK Partili olmamış, olamamış, dava adamı da siyasetçi de olmamış demektir. AK Parti’nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadıklarını aktaran Erdoğan, “Partimizin üyesi olan, dolayısıyla sandık başına gittiğinde zaten oyunu alacağımız yaklaşık yüzde birlik bir seçmen kaybımız var baştan. 24 Haziran’da seçmen listelerinde yer aldığı halde 2019’da kaydı olmayanların sayısı 924 bine yakındır. Bunların 234 bini vefat, 205 binden fazlası askerlik, 63 bini hükümlü veya kısıtlı, 63 binden fazlası da yurt dışına gitmiş olmaları sebebiyle listelerde bulunmuyor” bilgisini paylaştı. Burada bir sıkıntı olmadığını belirten Erdoğan, “Ancak MERNİS’te adres kaydı olmadığı için listelerde yer almayan 375 bin kişi var ki bu konuda teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu kişilere teker teker ulaşıp adres bilgilerini düzelttirmemiz ve seçmen kütüklerine kaydettirmemiz lazım” uyarısında bulundu.
YAKIN MARKAJ
Bu yıl ilk defa oy kullanacak yaklaşık 1 milyon seçmenin varlığının çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Bu 1 milyon ilk defa oy kullanacak olanları yakın markaja alalım ” diye konuştu. Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkacak sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı veya adayı kadar AK Parti’ye zarar veren kimse olamayacağını dile getiren Erdoğan, “Siyaset, milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, benimsetme kabul ettirme sanatıdır” ifadesini kullandı.
25 YILLIK TECRÜBE
Parti teşkilatlarından, üyelerden başlayarak seçmen kütüklerinden çıkan ve giren herkesi takip etmesini isteyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir ilçeye yerleşen kişiye teşkilatımızın hoş geldin ziyareti yapması seçme ve seçilme hakkı elde eden gençlerimize partimizi tanıtması ve hatta partimizde siyasete davet etmesi, adres kaydı olmayanların kayıtlarını yaptırmasını sağlaması bizlere güç kazandıracaktır. Görüldüğü gibi bu rakamların hepsi de önemlidir ve seçimlerde bize lazım olan farkı ortaya koymamızda çok ciddi katkı sağlayabilecek büyüklüktedir. İl ve ilçe başkanlarımızdan bu konuları detaylıca çalışmalarını istiyorum. AK Parti olarak bizim için 31 Mart seçimleri belediyecilikte 25 yıllık bir tecrübenin zirve noktası olacaktır. Milletimiz 25 yıldır şehirlerini ve hayatlarını bu kadroların belediyecilik anlayışına teslim ediyorsa elbette bunun bir sebebi var. Durup dururken bunu yapmıyorlar.”
1.5 MİLYON SEÇMEN
24 Haziran seçimlerine göre, ilçe değiştiren 1,5 milyona yakın seçmen bulunduğunu üstelik bunların 222 binden fazlasının AK Parti üyesi olduğunu belirten Erdoğan, “Öyleyse yakın markaja alacağız. İşte ‘Buradan taşınalım, kaydı taşıyalım da muhtarlığı alalım, taşıyalım da il genel meclisi üyeliğini alalım, belediye meclis üyeliğini alalım veya belediye başkanlığını alalım’, AK Parti bu tür bir yanlışın içerisine kesinlikle girmemelidir. Bu konuyu siz kontrol altına alacaksınız” ifadelerini kullandı.
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