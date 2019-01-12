'Fonu bırakın yalancı çobanı hizaya getirin'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon adayları tanıtım toplantısında anamuhalefet partisi CHP’yi hedef aldı. AK Parti olarak taviz vermeden yola devam eattiklerini kaydeden Erdoğan “Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kast eden çetelerle işbirliğine gitmedik. Şu anda bu çetelerle kim işbirliği halinde biliyorsun değil mi?”dedi.“CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına Cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulüm edenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık” diyen Erdoğan 16 yılda AK Parti olarak Türkiye’nin çehresini değiştirdiklerini söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: “Son 16 yılda dönüştürmediğimiz yegane alan ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir. Onu değiştirmedik. Orada başarısız olduk. Türkiye ayağına vurulan prangalardan kurtulurken ne yazık ki bazı siyasi partilerimiz tek parti devrinin faşist anlayışından bir türlü çıkamamıştır. Milletimiz değişmiş, ülkemiz hemen her alanda ilerlemiş ancak CHP alışkanlarını değiştirmeyi başaramamıştır. Dünyanın yaşadığı onca dönüşüme rağmen bu parti maalesef 1940’lara darbe dönemlerine takılıp kalmıştır. Demokrasimizin kat ettiği onca mesafeye rağmen halen vesayetçilerden medet uman bir parti ile karşı karşıyayız. Bunlarda yalan bol. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaret ile siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıklarını iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Söyledikleri yalanlar dolayısıyla onlarca kez tazminata mahkum oldular.

İFTİRALARI İSPATLAYAMADILAR

Meclis kürsülerinden attıkları iftiraların bir tanesini bile yargı karşısında ispatlayamadılar. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini delil olarak mahkemeye sunamadılar. Kimi zaman FETÖ’cülerin, kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin, kimi zamanda Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerini servis ettiği dökümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıklarını iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar.” CHP zihniyetin söylemlerini değiştirmek yerine yalan siyasetinde ısrar ettiğini vurgulayan Erdoğan şuları belirtti: “Artık bunu kurumsal hale getirmeye başladılar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP’liler bir araya gelmişler partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayarak mahkemenin verdiği tazminat kararlarını ödeyeceklermiş. Şu anda 1 milyonun üzerinde verilen tazminatlar var. Allah bunlara akıl fikir versin. Doğru düzgün siyaset yapmak varken yaşadıkları onca hezimete rağmen halen yalan siyasetinden medet umuyorlar. Oysa iftira atmayı bıraksalar, yalanı terk etseler hem partilerini rahatlayacak, hem mahkemeler rahatlayacak hem de millet rahatlayacak. Hakaret etmek yerine fikir, proje üretseler emin olun bundan herkes karlı çıkacak. Çünkü biz Türkiye gibi güçlü bir ülkenin mecliste bu hale düşmüş bir partisinin olmasını istemiyoruz. Türkiye’nin hiçbir siyasi partisinin FETÖ’cülerin, terör örgütlerini, lobilerin oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Vaktimizi CHP’nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz. İnşallah o günleri de göreceğiz.”

YALANIN ALTINDA KALACAKLAR

Erdoğan, CHP’nin 31 Mart seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegana sermayesinin yine iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor. Biz doğru, samimi olursak CHP’nin de avanelerinin de yalan ve iftiraları asla milletimizin kafasını bulandıramayacaktır. Tıpkı 14 seçimdir olduğu gibi ana muhalefet bir kez daha attığı iftiraların altında kalacak.”