İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,842
  • EURO
    28,7941
  • ALTIN
    1656.89
  • BIST100
    8217.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Fransa rahatsız! İngilizler: Değişen dengeler Türkiye'ye yeni fırsatlar sunabilir
Politika

Fransa rahatsız! İngilizler: Değişen dengeler Türkiye'ye yeni fırsatlar sunabilir

Afrika'da yaşanan darbeler sonrası nüfusu azalan Fransa'nın Türkiye'nin kıtada artan varlığından rahatsız olduğunu yazan İngiliz basını, 'Fransız etkisine karşı yeni hükümetlerin kurulması elbette dengeleri değiştirebilir ve Türkiye'ye yeni fırsatlar sunabilir' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi6 Eylül 2023 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Fransa rahatsız! İngilizler: Değişen dengeler Türkiye'ye yeni fırsatlar sunabilir
ABONE OL

Uluslararası ortamın Fransa'nın eski kalesi Sahel'deki nüfuzunun azalmasına neden olduğunu, darbelerin ardından Fransız karşıtlığının yerel duygularla daha da arttığına dikkat çeken ingiliz basını "Afrika darbeleri: Fransa'nın Sahel'deki nüfuzu sarsılırken Türkiye bundan yararlanabilir mi?" başlıklı çarpıcı bir analiz yazısı yayımladı.

2020'den bu yana Mali, Çad, Sudan, Gine, Burkina Faso, Nijer ve en son geçen haftalarda Gabon'da askeri darbelerle büyük siyasi çalkantıların yaşandığı ve Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Fransa'nın Türkiye rahatsızlığının Libya'da başladığı, Afrika'yla ilişkilerde Fransa'nın aksine temiz bir geçmişe sahip olan Türkiye'nin sömürgecilik karşıtı söylemi stratejik olarak kendi avantajına kullandığı kaydedildi.

Türkiye'nin Afrika'daki varlığına işaret edilirken Libya ve Somali'de Türk askeri üslerin bulunduğuna ayrıca diğer birçok Afrika ülkesine de askeri eğitim verildiğinden bahsedildi.

Türkiye'nin askeri, ekonomik, siyasi, eğitim gibi birçok alanda Afrika'daki konumunu güçlendirdiğinden söz edilirken makalede, "Fransız etkisine karşı yeni hükümetlerin kurulması elbette dengeleri değiştirebilir ve Türkiye'ye yeni fırsatlar sunabilir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin askeri savunmasının Afrikalı hükümetlerin militan gruplara karşı yürüttüğü savaşta önemli olduğu vurgulandı. Türkiye'nin şu anda bekle-gör politikası benimsediğine dikkat çekilirken makalede görüşlerine yer verilen uzmanlar, son yıllarda Afrika'da Türkiye için fırsatlar olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.