Fransa rahatsız! İngilizler: Değişen dengeler Türkiye'ye yeni fırsatlar sunabilir

Uluslararası ortamın Fransa'nın eski kalesi Sahel'deki nüfuzunun azalmasına neden olduğunu, darbelerin ardından Fransız karşıtlığının yerel duygularla daha da arttığına dikkat çeken ingiliz basını "Afrika darbeleri: Fransa'nın Sahel'deki nüfuzu sarsılırken Türkiye bundan yararlanabilir mi?" başlıklı çarpıcı bir analiz yazısı yayımladı.

2020'den bu yana Mali, Çad, Sudan, Gine, Burkina Faso, Nijer ve en son geçen haftalarda Gabon'da askeri darbelerle büyük siyasi çalkantıların yaşandığı ve Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Fransa'nın Türkiye rahatsızlığının Libya'da başladığı, Afrika'yla ilişkilerde Fransa'nın aksine temiz bir geçmişe sahip olan Türkiye'nin sömürgecilik karşıtı söylemi stratejik olarak kendi avantajına kullandığı kaydedildi.

Türkiye'nin Afrika'daki varlığına işaret edilirken Libya ve Somali'de Türk askeri üslerin bulunduğuna ayrıca diğer birçok Afrika ülkesine de askeri eğitim verildiğinden bahsedildi.

Türkiye'nin askeri, ekonomik, siyasi, eğitim gibi birçok alanda Afrika'daki konumunu güçlendirdiğinden söz edilirken makalede, "Fransız etkisine karşı yeni hükümetlerin kurulması elbette dengeleri değiştirebilir ve Türkiye'ye yeni fırsatlar sunabilir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin askeri savunmasının Afrikalı hükümetlerin militan gruplara karşı yürüttüğü savaşta önemli olduğu vurgulandı. Türkiye'nin şu anda bekle-gör politikası benimsediğine dikkat çekilirken makalede görüşlerine yer verilen uzmanlar, son yıllarda Afrika'da Türkiye için fırsatlar olduğunu kaydetti.