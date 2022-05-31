Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Editör Masası'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Teröre destek vermelerini kesmelerini istiyoruz. Belgeleri yazılı verdik, Türkiye'nin pozisyonu değişmez. Yasa çıkarmamız gerekiyor diye bir bahaneye sığınmasınlar"
(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) "Teröre desteği kesmelerini istiyoruz, Türkiye'nin pozisyonu değişmez"