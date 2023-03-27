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Politika

Fransa'dan 6'lı koalisyona ''türbülans'' uyarısı: HDP'nin yüzde 10 oyu cepte değil

Fransız uzmanlar, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararının 6'lı koalisyonda türbülansa yol açacağını belirtti. HDP oyunun yüzde 10 olduğunu vurgulayan Billion, 'HDP'nin aday göstermemesi otomatik olarak 'Kılıçdaroğlu, yüzde 10 daha fazla oy alacak' anlamına gelmiyor' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi27 Mart 2023 Pazartesi 12:15 - Güncelleme:
Fransa'dan 6'lı koalisyona ''türbülans'' uyarısı: HDP'nin yüzde 10 oyu cepte değil
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6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tavizler koparan ve 14 Mayıs seçimi için cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan HDP'nin kararı Fransa'da gündem oldu.

Fransız basınına konuşan Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Türkiye uzmanı Didier Billion, HDP'nin kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında muhalefet bloğunun şansını artırmayacağını belirtti.

HDP'nin oy oranının yüzde 10 olduğunu vurgulayan Billion, "HDP belirgin biçimde Kürt yanlısı bir parti ve bu altılı koalisyon içinde bile türbülansa yol açabilir. Belki mesela Kılıçdaroğlu'na oy vermek üzere olan milliyetçiler, onun HDP tarafından fazla desteklendiğini düşünerek fikirlerini değiştireceklerdir. HDP'nin aday göstermemesi otomatik olarak "Kılıçdaroğlu, yüzde 10 daha fazla oy alacak" anlamına gelmiyor" dedi.

Kürt seçmeninin tamamının HDP'ye oy vereceği düşüncesinin yanlış olduğunu kaydeden Billion, "Kürtlerin hepsi HDP'nin arkasında değil. Kürt seçmenin büyük bir kısmı tercihini AK Parti'den yana kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Kürtlerin yüzde 50'sinin ülkenin doğusunda veya güneydoğusunda yaşamadığına işaret eden Billion "Kürt nüfusu artık Türkiye'nin sadece doğu ve güneydoğusunda yoğunlaşmamaktadır. Büyük metropollerde yaşayan Kürtler, tam olarak kendi şehirlerinde kalanlar gibi düşünmüyorlar. Dolayısıyla Kürtlerin geneli ve bu seçimden ne bekledikleri hakkında konuşmak çok karmaşık" dedi.

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