Fransız basını yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan başarırsa gücü daha da artacak

3 Şubat 2022 Perşembe 14:47 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 14:47

France 24, Rusya ile Ukrayna'da arasındaki krizi ele alan bir makale yayımladı. Yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk çabalarına değinildi.

"TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI DAHA DA ARTAR"

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarının başarıya ulaşması durumunda NATO içindeki ağırlığının artacağının aktarıldığı haberde, böyle bir durumda ABD'nin de Türkiye ile ilişkilerini olumlu manada gözden geçireceği ifade edildi.

Uzmanlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile rekabetçi ama diyaloğa dayalı benzersiz bir ilişki geliştirdiğini ifade ederek, "Böyle bir durum, Türkiye'nin NATO'daki statüsünü yükseltmesi için bir fırsat." değerlendirmesini yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Bugünkü Ukrayna ziyareti öncesi basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum.' ifadelerini kullandı.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e yönelik davetinin, iki lider arasındaki görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Peskov, "Hem hükümetler arası komisyonda hem de iki liderin başkanlığındaki temaslarda bir miktar duraklama vardı." demişti.

Peskov, söz konusu temas ve etkinliklere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de ev sahipliği yapabileceğini söylediğini aktararak "Putin, Erdoğan'ın bu davetini memnuiyetle kabul etti. Kovid-19 salgını ve takvimler izin verir vermez bu davetin yerine getirileceği konusunda anlaştılar." ifadesini kullanmıştı.