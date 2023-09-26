Fransız vekilden AP'ye soğuk duş: Türkiye'nin mutlak gücü karşısında gözyaşı döküyoruz

Avrupa Parlamentosu'nda Fransız milletvekili Thierry Mariani, Avrupa Birliği'ne sert sözlerle yüklendi, Türkiye ile ilgili ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Batı tarafından desteklenen adayların arasından güçlenerek çıktığını belirten Mariani, Erdoğan'ın gerçek bir devlet başkanı olduğunu belirtti. Türkiye'nin dış politikasında attığı adımlara da dikkat çekerken 'Karşısında hiçbir şey söyleyemiyoruz' dedi.

SKANDAL İFADELER



"Avrupa halkları Türkiye'yi AB'de istemiyor ve aynı şekilde Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılmasını da arzulamıyorlar." ifadelerini kullanan Mariani, Türkiye'nin asla ama asla AB'ye üye olamayacağını iddia etti.

"POLİTİKA ÖNEMLİDİR"

Türkiye'nin büyük bir uygarlığın mirasçısı olduğunu ifade eden Mariani, bunun Avrupa ruhundan farklı olduğunu belirtti. "Kimlik önemlidir. Politika da önemlidir." diyen Mariani, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

"BATI TARAFINDAN DESTEKLENEN ADAYLAR KARŞISINDA BÜYÜK ZAFER"

Türkiye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı tarafından desteklenen adaylara karşı büyük bir zafer kazandığını itiraf eden Mariani şu ifadeleri kullandı:

'GERÇEK BİR DEVLET BAŞKANI'

"Şimdi güçlenmiş bir Başkan Erdoğan ile karşı karşıyayız. İlk olarak 2016 olaylarının ardından güçlendi. Geçtiğimiz mayıs ayında Batı'nın desteklediği tüm muhalefetlerin adayını yenerek güçlenen ve şimdi de Ukrayna'daki rolü ile ulusralrarası nüfuzunu artıran ve bizim çatışmadaki ideolojik politikamızla güçlenen Erdoğan'ın gerçek bir devlet başkanı olduğunu birçokları anlamıyor."

Türkiye'nin kendi çıkarlarını her zaman diğerlerinin önünde tuttuğunu ve muğlak açıklamalara fırsat vermediğini belirten Mariani, Ankara'nın güç projeleri ile dünyadaki rolünü giderek arttırdığının görüldüğüne dikkat çekti. Mariani, Batı'nın ise başarısızlıkları ile Türkiye'yi beslediğini belirtti.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim sırasında Avrupa'nın üç maymunu oynadığını öne süren Mariani, Suriye'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ses çıkaramadıklarından dert yandı.

Mariani, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin hamlelerine ses çıkaramadığını kaydederek, "Türkiye'nin hamleleri Balkanlar'da, Afrika'da çıkarlarımıza hep ters düştü, ancak karşılık veremedik. Bu durum karşısında artık sızlanmak da boşuna." ifadelerini kullandı. Fransız vekil Mariani, "AB, Türkiye'nin mutlak gücü karşısında gözyaşı döküyor ancak Erdoğan, iki şeyden güç alıyor: "Bizim güç kaybımız ve körlüğümüz" dedi.