''Libya'da ne işimiz var?'' diye soranlara Fuat Oktay'dan Atatürklü cevap!

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan sergiyi gezdi. Yetkililer, Oktay'a sergiye ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sergiden çıkışında yaptığı açıklamada, bugün Atatürk'ün ölümünün 84. yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca düzenlenen sergiyi dolaştıklarını belirtti.

Serginin kendilerine de ilginç gelen bir özelliğinin bulunduğunu ifade eden Oktay, "Biz genelde Atatürk'e baktığımız zaman askeri kimliği, siyasi kimliği öne çıkar ama normal yaşam boyutuna baktığınızda o da hepimiz gibi bir insan, doğumundan ölümüne. Bu sergiye baktığımızda da 133'ün üzerinde fotoğrafla doğumundan ölümüne aslında hem askeri ama özellikle de normal yaşam alanını ön plana çıkaran bir ana konsepti görüyoruz." diye konuştu.

Sergide, Atatürk'ün eşi Latife Hanım ile yaptığı ziyaretlere, bulunduğu sosyal ortamlara ve çok sık görülmeyen gençlik dönemine ait fotoğraflar ile Libya'da, Şam'da, Balkanlar'da ve bölgenin pek çok yerinde çekilmiş fotoğrafların bulunduğunu anlatan Oktay, şunları söyledi:

"Bende bıraktığı iz şu oldu; aslında bir 100 yıl öncesine baktığımızda ve bugüne baktığımızda gerek bulunduğu coğrafyalar ve yaşadığı konseptler ve geleceğe dair çizdiği vizyonla bizim bugün yaşadığımız konuların ve içinde bulunduğumuz coğrafya ve sorunların gerek barış gerek savaş ve çatışma alanlarıyla ilgili birçok benzerliklerin olduğunu ve aslında gelecek yüzyıla dair ümitlerini, arzularını, vizyonunu belirlerken bizim de bugün gelecek yüzyılla alakalı Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz konseptle nasıl bir benzerlik, nasıl bir vizyon örtüşmesi olduğunu görmüş olmaktan da mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek isterim."

Oktay, tüm vatandaşların, özellikle gençlerin sergiyi görmesini istedi.

Bir gazetecinin, "Sergiyi gezdiğinizde Trablus'taki fotoğraf dikkatinizi çekti. Libya tartışmalarına bir atıf yapmıştınız. Burada tekrar bir şey söylemek ister misiniz?" sorusu üzerine Oktay, "Söyleyeceğimiz şey belli, hatırlarsanız zamanında bize 'Libya'da ne işimiz var?' diyenler vardı, fotoğrafı görür görmez onu hatırladım. 'Libya'da ne işimiz var?' diye soranların gelip sergiyi gezmelerini önerdim, buradan bir kez daha öneririm." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflarda Atatürk'ü yerel kıyafetle ve tamamen sivil boyutta gördüklerini aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Sadece askeri boyutunda değil, bütün her şeyiyle hayatın içerisinde olan ve ona göre geleceği şekillendiren bir liderden bahsediyorsunuz. Bugün de yaptığımız öyledir. Bugün Cumhurbaşkanımız Semerkant'ta, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için orada, dün batıdaydı, önceki gün Balkanlar'da, bir başka gün Rusya'da. Yani nerede Türkiye'ye ihtiyaç var veya Türkiye nerede rol üstlenebilir, Cumhurbaşkanımız da bir lider, dinamik lider, dünya lideri diplomasisi sergileyerek oradadır. Atatürk'e baktığımızda da aynı konsepti görüyoruz aslında, aynı dinamizmi görüyoruz ve büyük hayaller içerisinde olduğunu görüyoruz. O hayale inandığınız zaman gerçekleştiriyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın yaptığı da aynı şeydir. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda da bunun sonuçlarını da alacağız hep birlikte, Türkiye'yi de hep birlikte inşa edeceğiz."

Serginin açılışına Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı milletvekilleri, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen de katıldı.