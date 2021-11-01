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Politika

''First Lady'' diplomasisi devrede!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 30-31 Ekim'de İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın, zirvenin resmi eş programında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'la yakın ilişkisi dikkati çekti.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 13:25 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 13:30
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Emine Erdoğan, Roma'da ilk gün, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello'nun ev sahipliğinde, Roma Kolezyum'da devlet başkanlarının eşleriyle bir araya gelerek, antik kenti ziyaret etti.

Ziyarette, Emine Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile sohbeti ve gülüp sarıldıkları anlar objektiflere yansıdı.

"First Lady" diplomasisi, zirvenin liderler ve eşlerine verilen akşam yemeğinde de devam etti.

Brigitte Macron'un, Emine Erdoğan'ın Kovid-19 sürecinde lider eşlerine hediye ettiği, Olgunlaşma Enstitüsünce yapılan karanfil işlemeli maskeyi zirveye getirerek, akşam yemeğinde takması da dikkati çekti.

Zirveler dışında da iletişimlerini sürdüren Emine Erdoğan ile Brigitte Macron, Kovid-19 sürecinde yaşanan sosyal sorunlara ilişkin de telefonla görüşerek, karşılıklı dayanışma mesajlarını iletmişti.

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