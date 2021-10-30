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Politika

G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle karşılandı

G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere toplantının yapılacağı merkeze geldi. Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 12:02 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:15
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Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

Öte yandan, bir grup çevre aktivisti genç, sabah erken saatlerde, zirvenin yapıldığı EUR semtini kent merkezine bağlayan ana arterlerden Kristof Kolomb Bulvarı'nı oturma eylemiyle trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri eyleme müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

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