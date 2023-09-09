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Politika

G20 sonuç bildirgesinde 'Tahıl Koridoru' vurgusu: Türkiye'nin çabasını takdir ediyoruz

G20 Liderler Zirvesi sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin 'Tahıl Koridoru'na yönelik çabalarına vurgu yapıldı. Bildirgede, 'Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

9 Eylül 2023 Cumartesi 14:10 - Güncelleme:
G20 sonuç bildirgesinde 'Tahıl Koridoru' vurgusu: Türkiye'nin çabasını takdir ediyoruz
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G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede Türkiye'nin Tahıl Koridoru için yürüttüğü başarılı diplomasi takdir edildi.

TÜRKİYE'NİN ÇABALARINA TEŞEKKÜR

G20 Liderler Zirvesinde yayımlanan sonuç bildirgesinde, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz tahıl anlaşması sürecinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabalarına teşekkür edildi. Bu anlaşmanın sürdürülmesi için çalışmaların devam etmesi çağrısında bulunuldu. Başta Afrika'dakiler olmak üzere gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerdeki talebin karşılanması için tahıl anlaşmasına ihtiyaç dyulduğu aktarıldı.

"UKRAYNA SAVAŞINDA TÜM DEVLETLER BM SÖZLEŞMESİNİN UYGUN HAREKET ETMELİ"

G20 liderlerinin anlaştığı sonuç bildirgesi yayımlandı. Sonuç bildirgesinde Ukrayna konusunda tüm üye devletlerin BM sözleşmesine uygun hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride yer alan diğer maddeler şu şekilde:

- Ukrayna savaşı konusunda tüm devletler BM sözleşmesinin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeli.

- Ukrayna'da ek toprak kazanımı için güç kullanımı ya da tehdit dili kullanılmasından uzak durulmalı.

- Nükleer silahların kullanılması veya kullanmakla tehdit edilmesi kabul edilemez.

- Ukrayna konusunda farklı görüşler ve değerlendirmeler mevcut.

-2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı için temiz enerji konusunda yılda 4 trilyon dolar gerekiyor.

- Rusya ve Ukrayna'ya tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna'dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz.

- Çatışmaların barışçıl çözümü ile diyalog ve diplomasi yoluyla krizlerin çözülmesi çabaları kritik öneme sahip.

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