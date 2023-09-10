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Politika

G20 Liderler Zirvesi'nde 2. gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'da yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Hindistan bağımsızlık hareketinin öncü lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü.

AA10 Eylül 2023 Pazar 07:09 - Güncelleme:
G20 Liderler Zirvesi'nde 2. gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'da yoğun diplomasi trafiği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle birlikte Rajghat Anıt Mezarı'na ziyarette bulundu.

Anıtın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Gandhi'nin en sevdiği ilahilerin dinletildiği ziyaretin ardından Erdoğan ve diğer liderler, zirvenin gerçekleştiği Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin "Tek Gelecek" başlıklı üçüncü oturumuna katılacak.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin 2. gününde bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ikili temaslarda bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye – Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SİSİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

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