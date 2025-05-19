TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekili ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'nda gençlerin de katılımıyla düzenlenen, dev Türk bayrağı eşliğindeki kortej yürüyüşüne katılan Kurtulmuş, basın mensuplarına, bir zamanlar bu dağların her tarafında terörün kol gezdiğini anımsattı.

Artık bu coğrafyada bugün barışın, kardeşliğin egemen olmaya başladığı bir dönemin başında olunduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bugün inşallah burada törenlerimizi icra edeceğiz. Biraz sonra Esma Çevik Kuyusu'nda ilk törenimizi yapacağız." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Artık bu dağlarda korku, ölüm değil, kardeşlik türküleri söylenecek Bir gazetecinin "Bugün buradan nasıl bir mesaj yükselecek?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Barışın, kardeşliğin dostluğun, bin yıllık Türk Kürt kardeşliğinin bundan sonra kıyamete kadar sürmesini temenni eden çok güçlü bir mesajı bugün buradan vereceğiz." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" açıklamasının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz."

- "'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' ŞİMDİ BURADA ÇOK DAHA ANLAM BULUYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da bugün anlamlı bir günde Gabar'da olduklarını belirterek, "Bugün çok daha özel. Gabar'daki üretimimiz çok ciddi boyutta artmış durumda, 81 bin varil üretime ulaştık. 'Terörsüz Türkiye' şimdi burada çok daha anlam buluyor. Dolayısıyla bugün bu özel günde gençlerimizle beraber milli iradenin tecelligahı Meclis'imizin değerli başkanı, milletvekillerimiz, komisyon üyesi milletvekillerimizle bu büyük projeyi bütün milletimize paylaşmış oluyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerin, buradan bugün verilecek mesaja ilişkin sorusu üzerine Bayraktar, "Hakikaten bu bölge terörle anılan bir bölgeydi ama hamdolsun terörden kurtuldukça bu büyük zenginliği ortaya çıkardık. En önemli tarafı Şırnak'ta gençlerimiz burada çok önemli bir iş imkanı buldu. Bu sayede de herkesin artık ümidi çok daha büyüyecek. Şırnak ve ülkemiz adına da çok büyük bir ekonomik kazanım haline gelmiş oldu. Bu anlamda bugün burada olmak bizler için çok daha değerli." dedi.

Yürüyüş sırasında üzerinde ay yıldız bulunan balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Yürüyüşe, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri de katıldı.

