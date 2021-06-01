01 Haziran 2021 Salı 19:18 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 20:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sayın Başbakan Türkiye'yi yakından tanıyan bir liderdir. Bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliği'nin açılışının 100., Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30. yılını kutluyoruz.

Sayın başbakanla bugün ülkelerimiz arasındaki konuları ikili anlamda ele fırsatı bulduk, ardından da heyetler arası değerlendirmemizi gerçekleştirdik. Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır.

Ticaret hacmimizde 2020'de biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Serbest ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakerelerimizi sürdürüyoruz.

Komşumuz Gürcistan'la bölgemizin çehresini değiştiren büyük projelere birlikte imza attık. Enerji güvenliği konusunda stratejik öneme haiz Güney Gaz Koridoru'nu oluşturduk.

Bağlantı mekanizmalarının ve kombine ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi bölgesel kalkınma açısından çok çok önemlidir. Bu kapsamda Türkiye üzerinden Kafkasya ve Orta Asya'yı aşarak Çin'e kadar ulaşan Hazar geçişli doğu-batı ortak koridorunu hayata geçirdik. Demir ipek yolu güzergahının da parçası olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan ihracat trenlerimiz Rusya ve Çin'e sefer düzenliyor.

Marmaray'la Avrupa'ya bağlayarak ticari potansiyelini artırdığımız bu tren hattının daha etkin çalışması için görüş alışverişinde bulunduk. Sayın başbakanla FETÖ başta olmak üzere terör konusundaki mutabakatımızı da ele aldık.

Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle bildiriyoruz. Abazya ve Güney ... Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içerisinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzusunu bu vesileyle tekrarlamak istiyorum.

Komşumuzun Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine desteğimiz tamdır. Sayın başbakanla bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk.





ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Türkiye Gürcistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcı bölgesel işbirliği zaviyesinden müşterek çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Azerbaycan'la güçlü işbirliğimiz bu bakımdan önemlidir. Bunun yanında, özellikle de Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, böyle bir üçlü işbirliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız.

Ve bu yıl içerisinde de yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı dışişleri bakanlarımızın belirleyeceği bir tarihte yapma kararlığını ortaya koyduk. Mevcut mekanizmalarımızı kararlı, ideal bir şekilde ortaya koyarak adımlarımızı atacağız.

Gürcistan Başbakanı Garibashvili'nin konuşmasından satır başları:



Gürcistan Başbakanı Garibashvili, Gürcistan için Türkiye'nin çok önemli bir dost ve stratejik ortak olduğunu belirterek, "(Erdoğan'a) Uzun yıllardır Türkiye'nin Gürcistan için 1 numaralı stratejik partner ve ticari partner olduğu konusundaki düşüncelerinize tamamen katılıyorum." dedi.

İki ülke arasında Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Kars ve Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi ortak projeler bulunduğuna vurgu yapan Garibashvili, "Bugünkü görüşmenin çok verimli geçtiğini ve iki ülkenin gündeminde yer alan güncel konuları ele aldığımızı söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Garibashvili, uluslararası platformlarda Gürcistan'a verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye olarak tüm format ve düzeylerde Gürcistan'ın egemenliğini desteklediğiniz, desteğinizi esirgemediğiniz için ayrıca Gürcistan'ın NATO'ya üyeliğini desteklediğiniz için teşekkür ederim." diye konuştu.

Başbakan Garibashvili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin toplanması ile ilgili görüşlerine katıldığını ve bir sonraki görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı kaderi paylaştığına dikkati çeken Garibashvili, bu kaderin güçlü bağlarının olmasının, güzel iş birliği ve dostluğunun ise takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Garibashvili, "Ortak gayretlerimizle ikili, üçlü ve çok taraflı formatları geliştirebilmemiz için güzel temellerin bulunduğunu söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bölgesel konuları da ele aldıklarını aktaran Garibashvili, "Ülkemizdeki mevcut durumu ve işgal altındaki topraklar ile ilgili düşüncelerimizi aktardım. Tabi ki barışın hiçbir alternatifi bulunmamaktadır. Tüm çatışmalar kesinlikle barışçıl yollarla çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Garibashvili, bu iyimser yaklaşım ile sözlerini bitirmek istediğini belirterek, ortak güzel projeler yapılacağına inançlarının tam olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tiflis'te görmeyi dilediklerini ifade etti.