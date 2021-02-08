Gazete Duvar kadına şiddette ‘Duvar'a çarptı

08 Şubat 2021 Pazartesi 22:43 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 22:51

CHP'de yaşanan onlarca taciz ve tecavüz skandalına sessiz kalan muhalefet medyası, AK Partili bir vekile karşı kullanılan aleni taciz olan iğrenç ifadeyi masum bir evlilik teklifi olarak gösterdi. Gazete Duvar ve Birgün, saldırıya uğrayan kadın AK Partili olunca alçakça tacizi masumlaştırma çabasına girişti. Bu alçak girişime sosyal medyadan tepki yağdı...

Geçtiğimiz yıl, Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan Osman Dereli tarafından sosyal medya hesabından, "Mutlu akşamlar Özlem hanım. İster özelim ol ister helalim ol, ikisinde varım. Ancak ilişkinin günahı senin, helal olursa sevabı ikimizin. Tercih senin. Sevgiler mutluluklar dilerim" ifadesini kullanalarak açık bir tacizde bulunmuştu. CHP'de yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan muhalefet medyası ise kadına yönelik şiddeti sosyal medya üzerinden sürdüren bu iğrenç ifadeleri normalleştirme çabasına girişti. Gazete Duvar ve Birgün gibi muhalif yayın organları olayı, "Özlem Zengin'e sosyal medyadan evlilik teklifine taciz davası açıldı" şeklinde haberleştirerek servis etti. Kadınların hakları, sosyal medya şiddetinden korunması ve tacize sessiz kalınmaması adına açılan davayı anormal bir olaymış gibi göstermeye çalıştı.

Sosyal medyada bir linç kampanyası başlatmayı uman muhalif hesapların paylaşımına toplumun her kesiminden tepki yağdı. İşte konu hakkında yapılan yorumlar: