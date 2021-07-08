Gazeteci kışkırttı, Miçotakis tuzağa düşmedi

8 Temmuz 2021 Perşembe 08:34 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 08:34

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye röportaj verdi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerini mercek altına alan Miçotakis, "İki ülke arasında gerilime sebep olan yapısal sorunları henüz çözmedik. Türkiye'ye her iki ülke ve halklar için en iyisi olacak iyi bir ilişki istediğimizi söyledik" ifadesini kullandı.

'GÖRÜŞMEMİZ İYİ GEÇTİ'

Miçotakis, Ankara ile Atina arasındaki iletişimin açık olduğunu söylerken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak onunla konuşmanın çok zor olmayacağına inanıyorum" dedi. Kathimerini muhabirinin kışkırtıcı bir şekilde "Erdoğan size şahsi olarak kamuya yaptığı konuşmalarda çok hakaret etti" sözlerine yanıt veren Miçotakis, "Evet. Bunlara göz yumuyorum. Şu an aramız iyi. Son görüşmemiz de iyi bir iklimde geçti" dedi.

O DA AYNINI YAPARDI

Miçotakis, "Biz herkesle konuşuyoruz. Türkiye ile neden görüşmeyelim? Eğer önemli bir konuysa Erdoğan'la konuşmak için telefonu elime alıyorum. Bence o da aynısını yapardı. Bu iletişim kanalları açık olduğu gibi iki Dışişleri Bakanı Dendias ve Çavuşoğlu arasındaki ilişki de güven yaratıyor" dedi.

Miçotakis Atina'nın Akdeniz'de sığınmacılara şiddet uygularak Türkiye'ye geri itme uygulamasını ise görmezden gelerek "Türkiye gerilimi artırırsa bunun karşılığı olur, mülteci krizinin silah gibi kullanılmasına karşıyız" dedi.