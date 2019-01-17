Gaziantep Valisi Gül, El Bab'ı ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ile ilk olarak Akil Tepesi'ne giderek, burada görev yapan Türk askerleriyle bir araya geldi.

Ardından Türk Kızılayı Lojistik Merkezi, hastane, spor alanlarını ziyaret eden Gül, El Bab koordinatörü Vali Yardımcısı Şenol Esmer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret ettiği okullardaki öğrencilere çeşitli hediyeler veren Gül, öğretmenlerle kısa süre sohbet etti.