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Politika

Gazze diplomasisini sürdüren Başkan Erdoğan, BAE lideri ile görüştü! Kalıcı ateşkes mesajı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 21:05 - Güncelleme:
Gazze diplomasisini sürdüren Başkan Erdoğan, BAE lideri ile görüştü! Kalıcı ateşkes mesajı verildi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye'nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in bir an önce durdurulması ve kalıcı ateşkesi sağlamak için atılan adımların kararlılıkla devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması ve uluslararası toplumun Filistin'e desteğini artıracak girişimlerin birlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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