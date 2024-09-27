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Politika

'Gazze kasabı' Netanyahu'ya BM'de soğuk duş! Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. 'Gazze kasabı' Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu. Salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

AA27 Eylül 2024 Cuma 16:46 - Güncelleme:
'Gazze kasabı' Netanyahu'ya BM'de soğuk duş! Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti
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Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti.

Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu.

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