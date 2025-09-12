Gazze'den Balkanlar'a... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un aziz emanetine gölge düşürmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Çınaraltı'ndan Mihrabat'a, Eyüpsultan'dan Üsküdar'a, şehir ve insan manzaralarını ders-i adetin tarihi kültürel ve mimari dokusunu tuvallere yansıtan serginin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Sanata ve İstanbul'a gönül veren tüm kardeşlerimi sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum

Anadolu'da üretilen eserler, burada oluşan değerler asırlar boyunca halka halka önce etrafına ardından tüm cihana yayılmıştır

Millet olarak bu anlayışla sanatı iyiye, güzele, Hakk'a ve hakikate giden yolun köşe taşları olarak gördük. Eserlerimize daima bu hikmetli kavrayışla baktık

Seçkin ve zengin mimarisiyle, tarihi ve kültürel derinliğiyle İstanbul, sanat eserlerimizin adeta ser levhası olmuştur

İstanbul, 86 milyon vatandaşımızla birlikte Türk-İslam coğrafyasının ortak değeri, ortak zenginliğidir

Asya'dan Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya birçok kıtada bulundum, dünyanın yüzlerce şehrini farklı vesilelerle ziyaret ettim ama tarihiyle, tabiatıyla, maneviyatıyla her metrekaresine nakış nakış işlenmiş güzellikleriyle İstanbul gibisini başka hiçbir yerde görmedim

Marmaray'ından Avrasya Tüneli'ne, YSS köprüsünden Büyük Çamlıca Camii'ne, İstanbul Hava Limanı'ndan AKM'ye, Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılmasından Rami Kütüphanesi'ne ve daha nicesine İstanbul'da inşallah hayırla vadedilecek kalıcı izler ve eserler bırakmanın bahtiyarlığı içerisindeyim

Gazze'den Suriye'ye, Somali'den Sudan'a, Kafkasya'dan Balkanlar'a nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz

Hamdolsun bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik inşallah bundan sonra da emanete layıkıyla sahip çıkacağız

Kalıcı işler yapmak, yeni yollar açmak, dünya resmine imzanızı atmak istiyorsanız önce kendiniz olmak zorundasınız aksi taktirde mukallitlik girdabından kurtulmanız, bir adım öteye gitmeniz mümkün değildir

Aziz İstanbul, bu muhteşem şehir daha nice asırlar boyunca özellikle genç sanatçılarımız, ressamlarımız için esin kaynağı olmaya devam edecektir