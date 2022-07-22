Gebeyehu: Türkiye, üye ülkelerin hepsinin güvenine sahip

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Dr. Workneh Gebeyehu, bölgelerinde 50 milyon insanın gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Türkiye'nin önemli rol oynadığı Birleşmiş Milletlerin (BM) Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor oluşturulmasına yönelik planına ilişkin gelişmeleri sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Türkiye'ye gelen IGAD İcra Sekreteri Dr. Gebeyehu, bölgelerinde yaşanan gıda sıkıntısı, Türkiye'nin Afrika'daki rolü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın IGAD ülkelerine etkisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin tarihte ve günümüzde Afrika Boynuzu'ndaki ülkelerle güçlü ilişkileri olduğunu söyleyen Gebeyehu, IGAD üyesi 8 ülkeyle de benzer şekilde Ankara'nın güçlü ilişkileri bulunduğunu belirtti.

Gebeyehu, Türkiye ile IGAD'a üye ülkeler arasında güvenlik ve barış, iklim değişikliği, kuraklık, kapasite geliştirme alanları başta olmak üzere ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiğini ifade eden Gebeyehu, Ankara'da çok iyi ağırlandıklarını, Türk hükümetine ve halkına gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı minnettar olduklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesinde güvenlik ve barış, iklim değişikliği, kuraklık, kapasite geliştirme gibi konuları ele aldıklarını aktaran Gebeyehu, Türkiye ile IGAD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hemfikir kaldıklarını ifade etti.

IGAD'ın bölgede güvenlik ve barışın sağlanması başta olmak üzere oynadığı role değinen Gebeyehu, "Türkiye'nin (IGAD bölgesinde) yapıcı rol oynamasına ihtiyacımız var. Herhangi bir çelişki olmadan söyleyebilirim ki Türkiye (IGAD) üyesi ülkelerin hepsinin güvenine sahip. Sayın Bakan'a da bu konuyu gündeme getirdim ve kendisinden bölgeye barışın getirilmesinde yapıcı bir rol oynaması talebinde bulundum. Bunu konuda anlaştık. Bu, Türkiye ile IGAD arasında çok yönlü, çok güçlü ilişkilerin başlangıcı." dedi.

- "IGAD BÖLGESİNDE SON 40 YILIN EN CİDDİ KURAKLIK VE GIDA GÜVENLİĞİ SORUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

IGAD'a üye ülkelerin, bulunduğu bölgenin her zaman gıda yetersizliği yaşaması, son 3 yılda da Kovid-19 salgını, seller ve diğer nedenlerden bölgenin gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Gebeyehu, "Bu yıl IGAD bölgesinde son 40 yılın en ciddi kuraklık ve gıda güvenliği sorunuyla karşı karşıyayız. Bu nedenle bölgedeki 50 milyon kişi gıda güvenliğine sahip değil." diye konuştu.

Gebeyehu, IGAD'daki gıda güvenliği sorununa kuraklık, üye ülkelerdeki çatışmalar ve bu ülkeler arasında yaşanan gerginliğin yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da etkisinin olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda ve yakıt kıtlığına neden olduğunu ifade eden Gebeyehu, söz konusu savaşın barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ve savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin oynadığı rolden memnun olduklarını dile getirdi.

Söz konusu savaşın IGAD bölgesindeki ülkelerde gıda güvenliğini etkilediğini ifade eden Gebeyehu, birliğe üye ülkelerin bazılarının tahıl ürünlerinin büyük çoğunluğunu Ukrayna ve Rusya'dan ithal ettiğine, bu nedenle de savaşın bölgelerindeki gıda güvenliği konusunu doğrudan etkilediğine dikkati çekti.

Türkiye'nin önemli rol oynadığı BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor oluşturulması planına değinen Gebeyehu, Ankara'nın bu konudaki girişimlerini desteklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu konuyu (Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor oluşturulması) hevesle bekliyoruz. BM ve Türkiye, bu konuda yoğun olarak çalışıyor. Olumlu bir sonuç bekliyoruz. Olumlu şekilde çözülürse, bu hem dünya hem de özellikle benim bölgem için çok güzel bir haber olacak. Ankara'dan güzel bir haber bekliyoruz."

Türkiye ile Afrika ilişkilerine değinen Gebeyehu, "Birbirlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde birlikte çalışmaya inanıyoruz. Birbirine saygı duyma. Türkiye'nin takdir ettiğimiz politikası budur. Bu nedenle Türk hükümeti ve halkı, bölgemizde ve Afrika'da güvene sahip." ifadesini kullandı.

Gebeyehu, Türkiye'nin ve Türk iş insanlarının kapasite geliştirme, teknoloji transferi gibi konularda Afrika'da girişimlerde bulunmasına ihtiyaçlarının olduğunu sözlerine ekledi.