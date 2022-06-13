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Politika

Geceye damga vuran fotoğraf! Gündem oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüşen Bakan Soylu'nun üzerindeki kıyafetlerin ıslak olması ve giydiği çizme sosyal medyada gündem oldu.

13 Haziran 2022 Pazartesi 07:47 - Güncelleme:
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Başkent Ankara'da günlerdir etkisini gösteren sağanak yağış, can ve mal kayıplarına neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentin büyük bölümünü etkileyen yağışların neticelerini incelemek için sahaya inerek yetkililerden bilgi aldı.

ISLAK ELBİSE VE ÇİZMELERLE YAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Afet bölgesinde yapılan müdahaleleri yerinde inceleyen Bakan Soylu'nun sonraki durağı Akyurt Belediyesi oldu.

Bakan Soylu, dizlerine kadar ıslanmış kıyafetleriyle, belediye binasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Bakan Soylu'nun, Yavaş'ın karşısında konuşurken ıslak pantolonu ve botlarıyla oturması dikkat çekti.

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