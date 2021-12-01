TRT Haber 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:50 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:50

29 göçmen bir botla Fransa'dan İngiltere'ye doğru yola çıktı. Tekne bir süre sonra Manş denizinde soğuk sulara gömüldü.

Fransız yetkililer duruma kayıtsız kaldı.

Hayata tutunmaya çalışan göçmenler, İngiliz yetkililerden çalışan tek cep telefonuyla yardım istedi.

Ancak İngiltere de Fransa kara sularına müdahale etmek istemedi.

TRT Haber'in derlediği habere göre, aralarında çocukların da olduğu göçmenler dondurucu suda hayata tutunmaya çalıştı.

Sonunda Fransa kurtarma operasyonu başlattı. İngiltere de operasyona destek verdi. Ancak herşey için çok geçti.

Aralarında küçük çocukların da bulunduğu göçmenlerin çoğu daha fazla hayata tutunamayarak hayata veda etti.

Muhammed İsa Ömer Fransa kıyılarından İngiltere'ye doğru yola çıkan 29 kişi arasındaydı.

Kurtulan iki kişiden biri olan Muhammed Ömer "Önümde ölen insanları gördüm. Yüzmeyi bilmeyenlerimiz boğuldu ve dakikalar içinde öldü. Su çok soğuktu" sözleriyle yaşanan trajediyi anlattı.

İNGİLTERE VE FRANSA SORUMLULUĞU BİRBİRİNE ATTI

Fransızlar, İngiliz Sahil Güvenliği tarafından talep geldiği anda olaya müdahale ettiklerini öne sürdü.

Bir Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı sözcüsü, İngilizlerden 999 acil durum çağrısı dahil 90'dan fazla uyarı aldıklarını ve hepsine yanıt verdiklerini belirtti.

İngilizler Fransa'dan yardım istenmedikçe Fransız sularına girilmediğini bildirdi.

Kurtarma çabalarına destek vermek için Sahil Güvenlik'in helikopterini ve cankurtaran botu gönderdiklerini belirtti.