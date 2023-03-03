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Politika

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: Uzlaşı sağlandı

Altılı Masa, son toplantısında adaylık konusunu konuştu. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan katıldığı canlı yayında 'Uzlaşı sağlandı. Kamuoyu kimi bekliyorsa isim o.' diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

3 Mart 2023 Cuma 08:00 - Güncelleme:
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: Uzlaşı sağlandı
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2023 seçimleri için 6'lı koalisyondaki adaylık mücadelesinde en güçlü isim olan Kemal Kılıçdaroğlu, 12. toplantıda masaya ismini getirdi. Kılıçdaroğlu'na diğer partilerin destek verdiği bilinirken, İYİ Parti ise daha karşıt bir pozisyonda bulunuyor. 6'lı koalisyon, yaptığı açıklamada 6 Mart'ta ortak adayı duyuracaklarını açıkladı.

Gelecek Partisi'nden ise toplantı sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan katıldığı canlı yayında, "Uzlaşılan isim Kılıçdaroğlu mu, Sürpriz var mı?" şeklindeki sorulara net yanıt verdi.

Serkan Özcan, "Bir isim öne çıktı. Bu konuda uzlaşı sağlandı. Geçiş süreci yol haritası sürecinde de uzlaşı sağlandı. Ortada bir metin var. 6'lı masanın, Millet ittifakı'nın kararı yetkili kurullarının bilgilendirilmesi üzerinedir." dedi.

Özcan adaylık için "Adı geçmeyen biri mi?" sorusuna ise "Hayır değil" yanıtını verdi. Özcan, "Kamuoyu kimi bekliyorsa isim o" diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

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