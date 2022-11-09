Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Kurum, sözlerine, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının yıl dönümünde rahmet, şükran ve saygıyla anarak başladı.

TOKİ tarafından yapılan 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerinin teslim edilmediği iddiasına birçok kez cevap verdiklerini belirten Kurum, 2019 yılından beri İzmir, Elazığ, Malatya ve diğer yangın ve sel bölgelerinde, 45 bin konut yaptıklarını söyledi.

Kurum, "Altını önemle çiziyorum ki 50 bin sosyal konut kampanyamızda 142 aktif projede 52 bin 128 konutumuzu, yine 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, 252 aktif projede 97 bin 483 konutumuzu hak sahiplerine etaplar halinde teslim ediyoruz. Şu anda 150 bin sosyal konutumuzun büyük bir bölümünü vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu daha teslim edeceğiz ve kalan inşaatlarımız da hızlı bir şekilde sözümüzü tutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bazı milletvekillerinin sorduğu sorulardan TOKİ'nin nasıl kaynak ürettiğine dair bilgileri olmadığını gördüğünü söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"TOKİ, 7 gün 24 saat Sayıştay denetimine tabidir. TOKİ'miz genel bütçeden pay almıyor. TOKİ, kendi dinamikleriyle, konut, iş yeri ve arsa satış gelirleri, kredi geri dönüşleri, yurt dışı çıkış harçları, yapım işleri hizmet payı ve benzeri gelirlerle konut projelerinin finansmanını gerçekleştiriyor. TOKİ, bugüne kadar 1 trilyon 317 milyar liralık yatırım değeriyle, 1 milyon 170 bin konutu yapmış bir kurumdur. Yeni projelerimizi de aynı gücü göstererek ve kaynak üreterek yapacaktır, hiç endişeniz olmasın. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. 250 bin konutumuzu da milletimize söz verdiğimiz tarihe kadar yapacağız. Ayrıca şunu da ifade edeyim: 'Kaynak, kaynak' diyorsunuz. Biz de her defasında söylediğimiz gibi kaynak bu millettir, bu milletin özgüvenidir; teminatı da garantisi de bundan öncekilerde olduğu gibi bu dev projemizde Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

TOKİ'ye bu sene 10 milyar lira kaynak aktardıklarını, bunun üstünde bir talep gelmesi halinde de gerekli kaynağı aktaracaklarını söyleyen Kurum, TOKİ konutlarının ödemelerine ve taksitlerine ilişkin bir üzerine, şunları kaydetti:

"TOKİ projelerimizde aylık taksitler, 6 ayda bir, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranları baz alınarak güncellenmektedir. Ancak burada vatandaşlarımızın ekonomik durumları göz önüne alınarak, artış oranları vatandaşımızın lehine, memur maaş artışlarından daha düşük olarak uygulanmaktadır. TOKİ, son 3 yılda sosyal konutlarımıza memur maaş artış oranını tam olarak uygulamamış, ödemeleri vatandaş lehine düzenlenmiştir. Örneğin, geçen yıl memur maaş artış oranı yüzde 80'in üzerinde olmasına rağmen, yüzde 25 oranı uygulanmıştır."

Kurum, bazı eleştiriler üzerine, "Siz şöyle bir aynaya bakın, 3 buçuk yıldır yönettiğiniz belediyelerinizde kaç tane dönüşüm projesi yaptınız? Aynada kendinizi bir mukayese edin." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK"

Antalya ve Muğla'da yangın sonrası başlanan evlerin bitmediği yönündeki eleştiriler üzerine Kurum, yangının ilk anından son anına kadar mahalle mahalle, köy köy, bölgeye gelen milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

Kurum, "Antalya Büyükşehir Belediyesinin, o bölgenin yapılmasına ilişkin ne talebi varsa gerçekleştirdik. Vatandaşımız açta, açıkta kalmasın dedik. Biz konutlarımızı yaparken yine vatandaşımızın lehine olabilecek her türlü desteğe kucak açtık. Kimseyi ötekileştirmedik. Şu parti, bu parti demedik, demeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un 39 ilçesinde 93 bin konutu dönüştürmeye devam ettiklerini belirten Kurum, milletvekillerinden sosyal medya dilini bırakmalarını ve milletle birlikte bu projeleri gerçekleştirmenin paydaşı olmalarını istedi.

Kurum, Ankapark ile ilgili eleştirilere karşılık "Ankapark'a 800 milyon doların harcanmasına ses çıkarmadınız, diyorsunuz. Maalesef, siz de beğenirsiniz beğenmezsiniz, 800 milyon dolar harcanmış yerin çürümesine seyirci kalıyorsunuz. Burada ağaçların kesilmesine, çürümesine göz yumuyorsunuz." yanıtını verdi.

Devlet olarak İzmir'de tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, "Depremden 2 saat sonra oradaydık. Sokak, sokak, mahalle mahalle hepsine gittik. Enkaz alanından bir saat bile ayrılmadık. Orada vatandaşımızla birlikteydik. Biz 'burayı CHP belediyesi yönetiyor, buradaki insanlar bize oy veriyor veya vermiyor' demedik. Tüm vatandaşlarımıza kucak açtık." dedi.

Çalışmaları en hızlı şekilde gerçekleştireceklerine dair vatandaşa söz verdiklerini belirten Kurum, "Burada yapımla ilgili bir imar artışı da yapmadan 'İzmir'e, Bayraklı'ya yakışacak bir proje gerçekleştireceğiz' dedik. Gittik, dünyanın, Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla projelerimizi çizdik, zemin iyileştirmelerini yaptık. Bunların hepsini pandemi ve salgın sürecinde yaptık. Bütün dünyanın durduğu dönemde yaptık. Bir yıl bile olmadan ilk konutlarımızın teslimlerini gururla yaptık. Ardından etap etap Bayraklı'daki 1400 konutumuzun tamamını teslim ettik. Yıl sonuna kadar rezerv alandaki 3600 konutumuzun teslimlerini yapacağız. O coşkudan, mutluluktan sizlerin de pay almasını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, Bayraklı'da vatandaşlarla devlet-millet kaynaşması ve bütünlüğü ile birlik ve beraberliğin ne olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdiklerini ifade etti.

Milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte millete hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"Bizim İzmir'e dair bazı sözlerimizi çarpıtarak, bağlamından ayırarak beceriksizliği, liyakatsizliği, kötü yönetimi gizleyemezsiniz. Biz ne dediğimizi çok iyi biliyoruz. Biz kimseden milli iradeye saygıyı, demokrasiyi öğrenecek değiliz. Bizim kastımız, İzmir'in mağdur edildiğini, hak etmediği şekilde yönetildiğini ifade etmektir. 25 yıldır İzmir'de hiçbir şey yapılmayacak sonra da İzmir'le ilgili bu hakikati ifade edince feveran edilecek. Gerçekten şöyle bir aynaya bakın. Ben üzülüyorum, İzmir'e her gittiğimde o gecekonduda yaşayan vatandaşlarımızı gördüğümde üzülüyorum. Siz de yapın. Ben belediye başkanımıza söyledim. Sayın başkana 'ne varsa getirin' dedim. 'Dönüştürülebilecek İzmir'de hangi alan varsa destek olacağız, yardımcı olacağız' dedik. Hala aynısını söylüyoruz. O yüzden rica ediyorum bize yaptığınız eleştirilerin onda birini de 3 buçuk yıldır yönettiğiniz belediyelerinize bir yapın. 'Arkadaş siz de bunları niye yapmıyorsunuz?' diye sorun. Milli iradeye samimiyetinizi o zaman göreceğiz. Kimseyi engellemiyoruz."

YİNE KRONİK MUHALEFET HASTALIĞINA TUTULMUŞ DURUMDALAR"

Kurum, İzmir Buca açık cezaevinin imar planı değişikliğiyle ilgili soru üzerine, burada eski cezaevi olarak kullanılan 78 bin metrekare alanın vatandaşların kullanımına kapalı olduğunu ve bu alanın Buca Belediyesi tarafından onaylanan imar planlarında alışveriş merkezi olarak ayrıldığını söyledi.

Kurum, cezaevinin yıkılmasının ardından hazırladıkları imar planlarıyla iddiaların tam aksine AVM kullanımını tamamen kaldırdıklarını ve bu alanın yüzde 57'sini sosyal donatıya, 20 bin 500 metrekaresini mevcut ağaçların korunmasını sağlayacak şekilde yeşil alan, 7 bin 800 metrekaresini eğitim alanı, 2 bin 600 metrekaresini pazar ve belediye hizmet alanı olarak ayırdıklarını bildirdi. Kurum, "İtiraz eden arkadaşlar hazırlanan planı ya doğru incelememiş ya da neye itiraz ettiklerini bilmiyorlar ya da üzülerek söylüyorum ki yine kronik muhalefet hastalığına tutulmuş durumdalar" değerlendirmesini yaptı.

SİT alanlarında kaçak yapılaşmaya izin verildiği iddiasının yanlış olduğunu vurgulayan Kurum, Türkiye genelinde özel çevre koruma bölgeleri ve doğal SİT alanlarında 6 bin 698 denetim yaptıklarını, 9 bin 261 kaçak yapı tespit ettiklerini, bu yapıların 4 bin 16'sı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve 835 yapıyı yıktıklarını bildirdi.

"KİMSEYİ AYIRMADAN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Kurum, belediyelere aktarılan ödeneklerde iktidar ve muhalefet belediyeleri arasında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

"Belediyelerin ödenek ve kredi talepleri belediyelerin kredi kabiliyetleri göz önüne alınarak değerlendirilir. Bu doğrultuda uygun talepler İller Bankasının yatırım programına girer ve sonuçlandırılır. Ben muhalefet vekillerimizden önce kendi belediyelerinin kredi kabiliyetlerine, proje tutarlarına bakmalarını öneriyorum. Sadece muhalefet belediyesinden geldiği için onaylanmadığı iddia edilen bir proje, plan varsa söylensin, neden onaylanmadığına ilişkin açıklamamızı da yapalım. Sizden rica ediyoruz şu 'engelleniyoruz' siyasetini bırakın. Bakın biz CHP'li, İYİ Parti'li, HDP'li belediyelerden milletimizin, vatandaşımızın hayrına hangi iş gelmiş de engellemişiz? Hangi iş gelmiş buna engel olmuşuz bir tane örnek vermenizi istiyorum. Bir dönün aynaya bakın lütfen. Biz kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden gece gündüz çalışıyoruz."

"VATANDAŞLARIMIZ DA BİZİMLE AYNI ŞEYLERİ DÜŞÜNÜYOR"

Sosyal konut kampanyasıyla ilgili yaptıkları kamuoyu araştırmasını da aktaran Kurum, vatandaşların yüzde 75'inin konut fiyatları ve şartlarının uygun olduğunu söylediğini bildirdi. Kurum, "Konut ve kira fiyatlarında düşüşler gördük, görmeye de devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da bizimle aynı şeyleri düşünüyor." ifadesini kullandı. Kurum, anketin sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankete katılan vatandaşlarımızın yüzde 68'i bu projeyle şu an satışta olan ev fiyatlarının, yine yüzde 69'u da kira fiyatlarının düştüğünü ve daha da düşeceğini ifade ediyor. Milletimizin büyük bir kısmı Cumhurbaşkanımıza güveniyor, bizlere güveniyor, TOKİ'ye güveniyor. Çünkü 20 yıldır yaptığımız işler ortada. Yüzde 71 vatandaşımız bu projelerin 2 yıl içerisinde tamamlanacağına inanıyor. Yani vatandaşlarımız birileri gibi söylenen sözleri yanlış anlamamış, birileri gibi çarpıtmamış. Mesajımızı en doğru şekilde almış ve projenin arkasında 8 milyonu aşkın başvuru yapmış. Hele 'bu projeyi nasıl alacak, nasıl ödeyecek?' dediğiniz gençlerimiz 2 milyonu aşkın başvuru yapmış ve gerekli cevabı vermiştir. Halen yaptıkları yoğun başvuruyla cevap vermeye de devam ediyor. Yani milletimiz, devletine, Cumhurbaşkanı'na, bizlere inanıyor, güveniyor ve destekliyor. Biz de onları bugüne kadar hiçbir şekilde mağdur etmedik."

"3 BİN 297 PERSONEL İÇİN ALIM İŞLEMLERİMİZİ BAŞLATIYORUZ"

Bakan Kurum, bütçe görüşmelerinde gençlere istihdam müjdesi de verdi.

Genç istihdam seferberliği başlattıklarını vurgulayan Kurum, "2021 yılında Bakanlığımızın ve belediyelerimizin teknik şartnamelerinde yaptığımız değişiklikle genç istihdam seferberliğimizi başlattık. Geçtiğimiz süre zarfında, 25 bin gencimiz bu proje kapsamında göreve başladı. 2023 yılı hedefimizi 50 bine ve daha da üzerine yükseltmiş durumdayız. Tabi buradan bir müjdeyi de gençlerimize vermek istiyorum: Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına merkezi yerleştirme sistemi ile çeşitli branşlarda toplam 3 bin 297 personel istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, alım işlemlerimizi başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa'dan çöp ithal ettiğine yönelik iddialara da yanıt veren Kurum, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların, tehlikeli atıkların, bertaraf amaçlı atıkların ithalatının yasak olduğunu kaydetti.

Çevre Kanunu gereğince ekonomik değere haiz, bazı tehlikesiz atıkların ithalatına izin verildiğini bildiren Kurum, "Avrupa'dan Türkiye'ye gelen ham maddedir ve dönüştürülerek geri kazanılmakta, ekonomiye katkı sağlamaktadır." dedi.

Kurum, 2021 yılında 57 bin çevre denetimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşıldığını, 2022 yılının ilk 10 ayında yine rekor kırdıklarını ve 55 binin üzerinde çevre denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurum, "Çevreyi kirleten 4 bin tesise 434 milyonun üzerinde ceza uygulandı. 310 işletmeyi ise çevreyi kirlettiği için faaliyetinden menettik. Denetim sayılarını da artırıyoruz." ifadesini kullandı.

"AVRUPA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE BİR ÇED MÜKTESEBATINA SAHİBİZ"

Kurum, ÇED raporlarında son 4 yılda Bakanlık tarafından 2 bin 343 projenin 936'sına yani yaklaşık yüzde 40'ına olumsuz yanıt verdiklerini kaydetti. Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÇED olumsuz kararı verilen iptal veya iade edilen madencilik faaliyetlerinde ise bu oran yüzde 45. Hiç kimsenin bu anlamda endişesi olmasın. Biz Avrupa standartlarının üstünde bir ÇED müktesebatına ve hassasiyetine sahibiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çevremizi, doğamızı korumaya devam edeceğiz. Yine sanayiden enerjiye, madenden ulaşıma, turizmden atık yönetimine ve tarıma kadar birçok önemli projede yapılacak çok daha fazla projeyi Ek-1 listesine alarak ÇED raporu hazırlanmasını zorunlu hale getirdik. Proje bazında hazırlanan özel formatlarda projenin iklim üzerindeki etkisi ve projenin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği ve yine iklim değişikliğine başvuruya bağlı projeyle ilgili afet ve kaza riski başlıkları altında ÇED raporlarının değerlendirilmesi zorunlu kılınmıştır."

Bakan Kurum, hava kalitesi izleme çalışmalarının 2004 yılında başladığını, 18 yıl önce ülkede hava izleme istasyonu sayısının 35 olduğunu, bu sayının 365'e ulaştığını, çalışmaların etkin yürütülmesi için 8 bölgesel temiz hava merkezi kurduklarını ifade etti.

Kurum'un açıklamalarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İklim Değişikliği Başkanlığının bütçeleri komisyonda kabul edildi.