''Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması'' programı... Bakan Bak: Milletin iradesi üzerinde hiçbir güç yok

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması" programına katıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen programda açıklamalarda bulunan Bakan Bak, gençlerin sivil anayasa sürecindeki fikirlerine çok önem verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Osman Aşkın Bak, "Gündemimizde sivil anayasa konusu var. Cumhurbaşkanımızın çağrısı var. Darbe anayasasının yeni bir anayasayla milletimizin uzlaşma metni olarak ortaya çıkmasını arzu ediyor. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'un tüm siyasi partilerle görüşmeleri oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin bu süreçte görüşlerini ifade etmelerini ve burayı (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) iyi tanımalarını istedik. Sivil anayasanın oluşmasında gençlerimizin düşüncelerini almak istedik. Gençlerimize çok güveniyoruz. Onların bu konuda konuşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil anayasada gençlere ve spora yönelik önemli maddeler olması gerektiğinin altını çizen Bak, "Anayasamız hala istenilen sivil anayasa kıvamında değil. Anayasalar bir uzlaşma metni. Bunun güçlü olmasını istiyoruz. Gençlerin burada söz söylemesini arzu ediyoruz. Bu programın çok verimli olacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.



Türkiye'nin güçlü bir gençliğe sahip olduğunu aktaran Osman Aşkın Bak, "Gençlerin gücüne inanıyorum. Sosyal alanda çıkışa ve güçlü adımlara ihtiyacımız var. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda öğreneceğiniz çok şey var. 'Güçlü gençlik, güçlü Türkiye' diyoruz. Enerjinizi yansıtın ve paylaşın. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere çok önem verdiğini biliyoruz. Seçilme yaşı 18'e indi. Gençlerimize güveniyoruz. Bu sürecin başlaması dolayısıyla çok mutlu oldum." diye konuştu.

- "MİLLETİN İRADESİ ÜZERİNDE HİÇBİR GÜÇ YOK"

Milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını anlatan Bakan Bak, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası, vesayetin milletin iradesini yargıladığı nokta. Millet her zaman son sözü söyler. Milletin iradesi üzerinde hiçbir güç yok. Bunu 15 Temmuz 2016'da yaşadık. Millet, iradesinin üzerinde hiçbir gücü tanımayacağını meydanlara çıkarak gösterdi. Bu milletin bu sivil anayasayı başaracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İNŞALLAH VERİMLİ ÇALIŞMALAR ORTAYA ÇIKAR"

Gençleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na davet eden Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Gençlerin bu adada yaşananların kara leke olduğunu görmesini istedik. Buraya geldikleri için çok mutlu oldular. Bu adanın bu hale gelmesinde büyük bir çaba var. Yaşanan pek çok şeyin anlatıldığı bir müze var. Gençlerimizi buraya getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da buraya önem veriyor. Gençlerimizin gelmesini istiyor. Burada çalıştaylar olacak. Toplanan bilgileri ilgili yerlere ileteceğiz. İnşallah verimli çalışmalar ortaya çıkar. Bu vesileyle merhum başbakan Adnan Menderes'e ve bakanlara Allah'tan rahmet diliyorum."