Bakan Kasapoğlu: KYK yurtları hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacak
Ankara'da YÖK'ün üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararların ardından GSB yurtları ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'KYK yurtları hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacak' dedi.
Ankara'da YÖK'ün üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararların ardından GSB yurtları ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "KYK yurtları hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacak" dedi.