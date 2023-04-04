Bakan Kasapoğlu: KYK yurtları hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacak

Ankara'da YÖK'ün üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararların ardından GSB yurtları ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "KYK yurtları hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacak" dedi.