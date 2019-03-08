Genel Merkez’den teşkilatlara sıkı takip
31 Mart seçimleri için temposunu arttırarak sürdüren AK Parti, Bakanları da sahaya sürerek çalışmalara titizlikle devam ediyor. Seçim çalışmalarına dahil olan Bakanlar böylelikle teşkilatların çalışmalarını da denetlemiş oluyor.
- ŞERİFE GÜZEL
AK Parti Genel Merkezi, seçim çalışmalarının nasıl sürdürüldüğünü yerinde incelemek üzere tüm sahayı mercek altına aldı. Teşkilat Başkanlığı, tüm illere bölge sorumlularını göndererek sahadaki çalışmaların raporlarını alacak. Başkan yardımcıları da sorumlu oldukları bölgelere giderek çalışmaları takip etmiş olacak. Sahadan gelen bilgileri teşkilatlarla değerlendiren başkan yardımcıları, çalışmaların hangi noktalarda yoğunlaştırılması gerektiğine ilişkin hazırlayacakları raporları Genel Merkez ile paylaşacaklar. Merkez de gelen raporlar üzerinde değerlendirmeler yaparak yapılması gereken değişiklikleri belirleyecek.
ÖN SAFTAKİLER SAHAYA
Bir yandan bakanların il programlarına ağırlık vermesine yönelik çalışmaların yanı sıra partinin geçmiş dönemlerde ön saflarında çalışma yürütmüş kamuoyunun tanıdığı isimlerin de özellikle kritik görülen bölgelerde sahaya çıkarılması için özel çalışma yapılıyor. Eski bakanlar ve parti yöneticisi gibi isimler sahaya çıkarak, vatandaşlarla daha detaylı buluşmaların sağlanabileceği programlarda bir araya gelecek.
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