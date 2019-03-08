Genel Merkez’den teşkilatlara sıkı takip

AK Parti Genel Merkezi, seçim çalışmalarının nasıl sürdürüldüğünü yerinde incelemek üzere tüm sahayı mercek altına aldı. Teşkilat Başkanlığı, tüm illere bölge sorumlularını göndererek sahadaki çalışmaların raporlarını alacak. Başkan yardımcıları da sorumlu oldukları bölgelere giderek çalışmaları takip etmiş olacak. Sahadan gelen bilgileri teşkilatlarla değerlendiren başkan yardımcıları, çalışmaların hangi noktalarda yoğunlaştırılması gerektiğine ilişkin hazırlayacakları raporları Genel Merkez ile paylaşacaklar. Merkez de gelen raporlar üzerinde değerlendirmeler yaparak yapılması gereken değişiklikleri belirleyecek.

ÖN SAFTAKİLER SAHAYA

Bir yandan bakanların il programlarına ağırlık vermesine yönelik çalışmaların yanı sıra partinin geçmiş dönemlerde ön saflarında çalışma yürütmüş kamuoyunun tanıdığı isimlerin de özellikle kritik görülen bölgelerde sahaya çıkarılması için özel çalışma yapılıyor. Eski bakanlar ve parti yöneticisi gibi isimler sahaya çıkarak, vatandaşlarla daha detaylı buluşmaların sağlanabileceği programlarda bir araya gelecek.